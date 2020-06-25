Галицькі хроніки COVID-19: 25 червня.

Станом на 09:00, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили 8613 випадків захворювання на COVID-19. За вчорашню добу – 280 нових інфікованих: 47 – в Івано-Франківській, 29 – у Тернопільській області (з 827 проведених ПЛР-досліджень) і 204 – у Львівській (із 800 ПЛР-тестів).
За минулу добу померло троє людей з COVID-19 на Львівщині та одна людина на Івано-Франківщині. Летальність коронавірусної хвороби в Галичині становить тепер 2,9%.
За весь час пандемії коронавірусу у трьох галицьких областях одужало 2897 людей. Протягом минулої доби, за даними ЦГЗ, – 20 осіб: 12 – на Львівщині та 8 – на Тернопіллі.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
24 червня (09:00): 1815 випадків, 29 нових
м. Тернопіль – 15 осіб
Тернопільський район – 1 особа
Кременецький район – 2 особи
Шумський район – 2 особи
Козівський район – 2 особи
Гусятинський район – 1 особа
Збаразький район – 2 особи
Чортківський район – 4 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
25 червня (09:00): 4627 випадків, 204 нові
Львів – 78
Перемишлянський район – 5 осіб
Жидачівський район – 1 особа
Городоцький район – 3 особи
Мостиський район – 3 особи
Сокальський район – 6 осіб
Яворівський район – 44 особи
Миколаївський район – 3 особи
Самбірський район – 4 особи
Кам'янка-Бузький район – 19 осіб
Жовківський район – 23 особи
Радехівський район – 1 особа
Пустомитівський район – 13 осіб
Буський район – 1 особа
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
25 червня (09:00): 2171 випадок, 47 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, ЦГЗ України станом на 09:00 25 червня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.25.06.2020