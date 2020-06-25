Галицькі хроніки COVID-19: 25 червня.

 

Станом на 09:00, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили 8613‬ ‬ випадків захворювання на COVID-19. За вчорашню добу – 280 нових інфікованих: 47 – в Івано-Франківській, 29 – у Тернопільській області (з 827 проведених ПЛР-досліджень) і 204 – у Львівській (із 800​​ ПЛР-тестів). 

 

 

 
За минулу добу померло троє людей з COVID-19 на Львівщині та одна людина на Івано-Франківщині. Летальність коронавірусної хвороби в Галичині становить тепер 2,9%.

 


За весь час пандемії коронавірусу у трьох галицьких областях одужало 2897 людей. Протягом минулої доби, за даними ЦГЗ, – 20 осіб: 12 – на Львівщині та 8 – на Тернопіллі.

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

24 червня (09:00):  1815 випадків, 29 нових

м. Тернопіль – 15 осіб

Тернопільський район – 1 особа

Кременецький район – 2 особи

Шумський район – 2 особи

Козівський район – 2 особи

Гусятинський район – 1 особа

Збаразький район – 2 особи

Чортківський район – 4 особи

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

25 червня (09:00): 4627 випадків, 204 нові

Львів – 78

Перемишлянський район – 5 осіб

Жидачівський район – 1 особа

Городоцький район – 3 особи

Мостиський район – 3 особи

Сокальський район – 6 осіб

Яворівський район – 44 особи

Миколаївський район – 3 особи

Самбірський район – 4 особи

Кам'янка-Бузький район – 19 осіб

Жовківський район – 23 особи

Радехівський район – 1 особа

Пустомитівський район – 13 осіб

Буський район – 1 особа

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

25 червня (09:00): 2171 випадок, 47 нових

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, ЦГЗ України станом на 09:00 25 червня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях. 

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

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