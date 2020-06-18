Шмигаль пропонує призначити міністром освіти колишнього "регіонала".

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль запропонував Верховній Раді призначити міністром освіти та науки Сергія Шкарлета, ректора Чернігівського державного технологічного університету.

Проєкт постанови зареєструвано у ВР 17 червня.

Напередодні прем’єр-міністр підтвердив, що Сергій Шкарлет є серед ймовірних кандидатів на посаду міністра освіти. Зі слів Шмигаля, після остаточного формування кола кандидатів їхні кандидатури уряд винесе на розгляд комітетів Верховної Ради. Самого Шкарлета Шмигаль охарактеризував словами – "повний сил, професійний чоловік, якого поважає науково-ректорське середовище".

3 червня представниця парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Інна Совсун ("Голос") повідомила "Радіо Свобода", що комітет провів бесіду насправді тільки з одним кандидатом на посаду міністра освіти і науки – Сергієм Шкарлетом.

Сергій Шкарлет свого часу балотувався до Чернігівської облради від Партії регіонів. У 2010 році він хвалився, що підтримував ПР іще з часів Помаранчевої революції. "На президентських виборах підтримував Віктора Януковича. Не змінив своїх переконань навіть тоді, коли довелося відчути на собі певний тиск тодішньої правлячої партії, яка наполегливо пропонувала отримати її партквиток. Я повністю поділяю погляди і принципи Партії регіонів. Впевнений, разом з президентом ми вибудуємо міцну вертикаль влади, яка займатиметься ділом і досягне значних результатів", – казав міністр у жовтні 2010-го.

Згодом балотувався до Чернігівської облради вже від Блоку Петра Порошенка.

Коментуючи свої політичні трансформації під час зустрічі з парламентським комітетом з питань освіти, Шкарлет виправдовувався. "Він спочатку сказав, що ні, неправда, я не був членом Партії регіонів. Коли йому показали інформацію в інтернеті, інформацію із сайту ЦВК, він сказав, ну так, я був, але, ви розумієте, така ситуація була, такі часи, що всі змушені були", – переповіла членкиня фракції "Голос" Інна Совсун, яка у 2014-2016 роках працювала в МОН першою заступницею міністра освіти.

Сергій Шкарлет – ректор Чернігівського державного технологічного університету із 2010 року.

На сайті університету збереглося фото за 2013 рік, на якому тодішній міністр освіти і науки Дмитро Табачник вручає Шкарлету нагрудний знак та посвідчення "Заслужений діяч науки і техніки України".

Сам Володимир Зеленський, коментуючи політичне минуле Шкарлета, заявив: "Він сказав: «Ну слухай, так тоді всіх вчителів в областях, містах заганяли в партію». Ось що мені відповіла людина, яка в 2013 році сама вийшла з цієї партії, тому що внутрішньо і політично була проти цього".

Щодо балотування Шкарлета від БПП у 2015 році на місцевих виборах, то Зеленський пояснює: "Дивіться, ну балотувався. Ну балотувалась людина, я вам розказую, як воно є. Мені здається, так, що якщо вже пів року шукаємо міністра освіти, треба на чомусь зосередитись".