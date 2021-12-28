Заступник міністра освіти звільнився після візитації у Львові.

 

Кабінет Міністрів звільнив заступника міністра освіти і науки Ігоря Гарбарука. 

 

 

Про це повідомила народна депутатка Юлія Гришина на своєму профайлі у Telegram.

 

"Тільки що заступник міністра освіти Ігор Гарбарук був звільнений Кабінетом міністрів по його заяві", – написала Гришина.

 

Нагадаємо, минулого тижня Гарбарук перебував із візитом у Львові. У соціальних мережах оприлюднили фото чиновника із міським головою Львова Андрія Садового та помічницею Христиною Тишкун, котра вбрала для участі в офіційних заходах сукню із відвертим декольте.

 

Гарбарук приїздив на Львівщину для вивчення роботи навчально-практичних центрів у закладах профтехосвіти, а також участі у Форумі з енергоефективності.

 

28.12.2021

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