Університет банківської справи у Львові приєднали до Національного університету Франка.

 

Університет банківської справи у Львові приєднали до Львівського національного університету імені Івана Франка. Про це стало відомо з розпорядження Кабміну від 29 грудня 2021 року.

 

 

У розпорядженні вказано, що реорганізація відбудеться за пропозицією Міністерства освіти та науки України.

 

Річ у тому, що відповідно до змін Закону «Про вищу освіту», вищі навчальні заклади не можуть створювати відокремлені структурні підрозділи, а діяльність існуючих необхідно було припинити до липня 2021 року.

 

Реорганізація здійснюється у межах бюджетних призначень, передбачених Міносвіти для підготовки кадрів. Студенти Університету банківської справи продовжать вчитися у ЛНУ ім. І. Франка за обраними спеціальностями.

 

«Взяти до відома, що здобувачі вищої освіти та інші особи, які навчаються в Університеті банківської справи, продовжують навчання у Львівському національному університеті імені Івана Франка за обраними спеціальностями, рівнями освіти та джерелами фінансування», – вказано у тексті документа.

 

 

Зазначимо, що Університет банківської справи – це профільний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, де готують фахівців для фінансово-кредитної системи України, розташований у Львові. Також у Черкасах є його підрозділ – науково-дослідний інститут. У 2020 році через згадувані зміни в законі про вищу освіту Харківський інститут банківської справи приєднали до Харківського національного університету імені Василя Каразіна.

 

Фото ua.polomap.com, wikimedia.oкп, lvivcenter.org

03.02.2022

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