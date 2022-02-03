Університет банківської справи у Львові приєднали до Національного університету Франка.

Університет банківської справи у Львові приєднали до Львівського національного університету імені Івана Франка. Про це стало відомо з розпорядження Кабміну від 29 грудня 2021 року.

У розпорядженні вказано, що реорганізація відбудеться за пропозицією Міністерства освіти та науки України.

Річ у тому, що відповідно до змін Закону «Про вищу освіту», вищі навчальні заклади не можуть створювати відокремлені структурні підрозділи, а діяльність існуючих необхідно було припинити до липня 2021 року.

Реорганізація здійснюється у межах бюджетних призначень, передбачених Міносвіти для підготовки кадрів. Студенти Університету банківської справи продовжать вчитися у ЛНУ ім. І. Франка за обраними спеціальностями.

«Взяти до відома, що здобувачі вищої освіти та інші особи, які навчаються в Університеті банківської справи, продовжують навчання у Львівському національному університеті імені Івана Франка за обраними спеціальностями, рівнями освіти та джерелами фінансування», – вказано у тексті документа.

Зазначимо, що Університет банківської справи – це профільний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, де готують фахівців для фінансово-кредитної системи України, розташований у Львові. Також у Черкасах є його підрозділ – науково-дослідний інститут. У 2020 році через згадувані зміни в законі про вищу освіту Харківський інститут банківської справи приєднали до Харківського національного університету імені Василя Каразіна.

Фото ua.polomap.com, wikimedia.oкп, lvivcenter.org