Галицькі хроніки COVID-19: 24 червня.

Станом на 09:00, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили 8 333‬‬ випадки захворювання на COVID-19. За вчорашню добу – 278 нових інфікованих: 33 – в Івано-Франківській, 42 (із 624 ПЛР-досліджень) – у Тернопільській області і 203 – у Львівській (із 861​​ ПЛР-тесту). Керівниця Львівського міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна повідомила, що у холодильнуках очікують своєї черги на дослідження 1 200 проб біоматеріалу, вчора таких було лише 500.



За минулу добу померло троє людей з COVID-19 на Львівщині. Летальність коронавірусної хвороби серед галичан становить 2,9%.



За увесь час пандемії коронавірусу у трьох галицьких областях одужало 2 877 людей. Протягом минулої доби, за даними ЦГЗ, – 31 особа: 4 – на Львівщині, 15 – на Тернопіллі та 12 – на Івано-Франківщині.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

24 червня (09:00): 1786 випадків, 42 нові

м. Тернопіль – 9 осіб

Тернопільський район – 3 особи

Козівський район – 2 особи

Лановецький район – 8 осіб

Шумський район – 1 особа

Бучацький район – 1 особа

Гусятинський район – 6 осіб

Збаразький район – 3 особи

Монастириський район – 2 особи

Чортківський район – 7 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

24 червня (09:00): 4423 випадки, 203 нові

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

24 червня (09:00): 2124 випадки, 33 нові

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, ЦГЗ України станом на 09:00 24 червня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.