КНДР призупинила військові дії проти Південної Кореї.

Пхеньян був обурений тим, що південнокорейські активісти за допомогою повітряних куль закидали пропагандистські листівки на північнокорейську територію.

Державні засоби масової інформації КНДР повідомили, що керівництво країни призупинило «план військових дій» проти Південної Кореї. Як передає південнокорейська інформаційна аґенція Yonhap, північнокорейська влада також почали демонтовувати гучномовці для трансляції пропаганди, встановлені щойно минулого тижня вздовж демаркаційної лінії.

«Центральний військовий комітет Трудової партії Кореї ухвалив рішення відкласти початок військових дій проти Південної Кореї», – повідомило північнокорейське інформаційне агентство ЦТАК в середу, 24 червня.

Причин скасування рішення про проведення військової операції проти Сеула не наводиться. У повідомленні ЦТАК лише зазначається, що на засіданні, яке проходило під головуванням лідера КНДР Кім Чен Ина, «були розглянуті питання основних напрямків військової політики» і заходи з «подальшого посилення військового стримування».

Останнім часом Пхеньян ескалував конфронтацію в стосунках з Сеулом. Тиждень тому північнокорейці підірвали Міжкорейський офіс зв'язку в прикордонному місті Кесонзі. Цей офіс, відкритий 2018 року, був важливим символом зближення між двома корейськими державами. Минулого тижня армія КНДР також пообіцяла посилити військову присутність в прикордонному з Південною Кореєю реґіоні і відновити там військові навчання.

Керівництво в Пхеньяні було обурене тим, що влада Південної Кореї не запобігла закидання з її території пропагандистських листівок. У цих агітках, написаних активістами і переправлених до КНДР, головним чином за допомогою повітряних куль, Кім Чен Ина звинувачують в порушенні прав людини і в розробці ядерної програми. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС.

Напруженість у відносинах між двома корейськими державами помітно посилилася після провалу саміту між Кім Чен Ином і президентом США Дональдом Трампом в лютому 2019 року. З тих пір перемовини між Сполученими Штатами та Північною Кореєю про згортання атомної програми КНДР зайшли в глухий кут. Водночас заморозився й процес міжкорейського зближення.