Південна Корея розпочала демонтаж гучномовців на кордоні з КНДР.

Як заявив президент Лі Дже Мен, це робиться в рамках зусиль щодо покращення відносин з Північчю.

Військовики Республіки Корея у понеділок, четвертого серпня розпочали демонтаж гучномовців для пропагандистських передач, встановлених уздовж кордону з КНДР. Про це повідомляє інформаційна аґенція Yonhap з покликом на заяву Міністерства оборони Південної Кореї.

«Це практичний захід, який може допомогти послабити міжкорейську напруженість, не впливаючи на бойову готовність військовиків», – йдеться у заяві південнокорейського військового відомства.

Цей крок відбувся менш ніж через два місяці після того, як новобраний президент Лі Дже Мен у рамках зусиль щодо покращення відносин з Північчю наказав призупинити мовлення через динаміки у прифронтових районах. За словами Лі, до ухвалення рішення жодних консультацій з Пхеньяном не проводилося.

На запитання про те, чи готується Північ вжити заходів у відповідь, Об'єднаний комітет начальників штабів Корейської Республіки (JCS) заявив, що жодних таких порухів з боку КНДР наразі не виявлено. «Північна Корея, схоже, проводить технічне обслуговування своїх гучномовців, але жодних ознак їхнього демонтажу не було виявлено», – сказав речник JCS, полковник Лі Сон Джун.

Нагадаємо, що Південна Корея у червні 2024 року відновила пропагандистське мовлення на адресу північних сусідів після шестирічної паузи у відповідь на «неодноразові запуски Пхеньяном повітряних куль зі сміттям» через кордон. 11 червня президент Південної Кореї Лі Чже Мен розпорядився призупинити цей процес у прикордонних районах у рамках зусиль щодо налагодження напружених відносин із Північчю.