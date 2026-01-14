Експрезидентові Південної Кореї загрожує смертний вирок.

Юна Сока Йоля судять за безпідставне запровадження воєнного стану в країні.

 

 

Команда спеціального прокурора Південної Кореї Чо Ин Сука зажадала смертної кари для колишнього президента Юна Сока Йоля за спробу безпідставно запровадити воєнний стан у країні на початку грудня 2024 року. Про це у вівторок, 13 січня, Повідомила інформаційна аґенція Reuters.

 

«Колишній президент Юн ввів військовий стан з метою утриматися при владі надовго, захопивши судову та законодавчу владу. Характер злочину серйозний, оскільки він мобілізував матеріальні ресурси, які мали бути використані виключно на користь національної спільноти», – заявив помічник спеціального прокурора Пак Ек Су під час заключного слухання справи у Центральному окружному суді Сеула.

 

Ще в січні минулого Юну Соку Йолю було висунуто звинувачення в «організації заворушень з метою підриву Конституції», а також у змові з колишнім міністром оборони Кім Йон Хьоном під час «незаконного оголошення воєнного стану за відсутності війни або еквівалентної надзвичайної ситуації в країні». Окрім того, експрезидента звинуватили в мобілізації військ та поліції для «блокування комплексу Національних зборів та запобігання тому, щоб законодавці проголосували проти його указу». Ще йому інкриміновано віддання незаконного наказу про арешт спікера Національних зборів і тодішніх лідерів правлячої та головної опозиційної партій.

 

Суд планує ухвалити вирок експрезидентові в понеділок, 19 лютого.

14.01.2026

