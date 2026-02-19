Експрезидента Південної Кореї засудили до довічного ув'язнення.

Його визнали винним в організації заколоту шляхом незаконного запровадження воєнного стану.

 

 

Центральний окружний суд у Сеулі визнав колишнього президента Південної Кореї Юна Сока Йоля винним в організації заколоту. Його засуджено до довічного позбавлення волі. Про це повідомило південнокорейська інформаційна аґенція Yonhap. Прокурори вимагали для підсудного смертної кари.

 

Як спробу заколоту було визнано запровадження Юном Соком Йолем воєнний стан у грудні 2024 року. Водночас він тоді віддав наказ військовикам блокування Національні збори – парламент країни. Хоча через шість годин наказ було скасовано після відповідного голосування депутатами Національних зборів. Далі парламентарі проголосували за імпічмент президента. Юна Сока Йоля відсторонили від влади, а потім заарештували.

 

«Важко заперечувати, що колишній президент Юн внутрішньо прагнув зробити Національні збори нездатними належним чином функціонувати протягом значного періоду, блокуючи та паралізуючи їхню діяльність шляхом скерування військ до Національних зборів для їхнього блокування та арешту ключових політиків», – заявив головуючий суддя Чжі Куй-юн під час слухання.

 

Згідно з Конституцією Південної Кореї, повстання визначається як дія, спрямована на усунення державної влади в частині або всій країні, або організація заворушень з метою підриву Конституції. Судді визнали, що оголошення воєнного стану саме по собі не може вважатися повстанням, але у випадку Юна звинувачення було висунуте, оскільки він мав на меті паралізувати функції конституційного органу.

 

Суд також ухвалив вироки й іншим фігурантам справи. Серед них колишній міністр оборони країни Кім Ен Хен, якому призначили 30 років позбавлення волі. Колишнього керівника розвідки Ро Сан Вона засудили до 18 років в'язниці, ексначальника поліції Чо Джі Хо – до 12 років.

