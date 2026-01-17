Експрезидента Південної Кореї Юна Сока Йоля засудили до п'яти років тюрми.

Цей процес стосувався лише спротиву арешту та знищення доказів. Значно поважніша справа про незаконне запровадження воєнного стану слухатиметься лише наступного місяця.

Центральний окружний суд Сеула засудив колишнього президента Юна Сока Йоля до п'яти років позбавлення волі. Про це повідомила південнокорейська інформаційна агенція Yonhap. Прокурор вимагав для експрезидента 10 років в’язниці.

Юна визнали винним у тому, що він не дозволив затримати себе у січні 2025 року агентам Управління з розслідування корупції, віддавши наказ службі безпеки президента заблокувати вхід до своєї резиденції. Окрім того, він знищив оригінал указу про запровадження воєнного стану, а також наказав видалити записи з телефонів, які використовували військовики.

«Він перетворив свою президентську службу безпеки, яка мала б бути лояльною до країни, на де-факто приватну армію для забезпечення своєї особистої безпеки та інтересів», – заявив головуючий суддя Пек Де Хен.

Вирок ухвалили за два дні до закінчення терміну арешту колишнього президента. Юн після оголошення вироку залишив зал суду без коментарів. Він має тиждень на оскарження рішення.

Загалом проти колишнього президента порушено вісім кримінальних справ, які пов'язані зі спробою запровадити воєнний стан, з евентуальною корупцією його дружини та загибеллю морського піхотинця у 2023 році.

Раніше цього тижня команда спеціального прокурора Південної Кореї Чо Ин Сука зажадала смертної кари для Юна Сока Йоля. Йому було висунуто звинувачення в «організації заворушень з метою підриву конституції», а також у змові з колишнім міністром оборони Кім Йон Хьоном під час «незаконного оголошення воєнного стану за відсутності війни або еквівалентної надзвичайної ситуації в країні». Окрім того, експрезидента звинуватили в мобілізації військ та поліції для «блокування комплексу Національних зборів та запобігання тому, щоб законодавці проголосували проти його указу». Ще йому інкриміновано віддання незаконного наказу про арешт спікера Національних зборів і тодішніх лідерів правлячої та головної опозиційної партій.

Нагадаємо, що на початку грудня 2024 року Юн Сок Йоль після тривалого конфлікту з парламентською опозицією оголосив про запровадження воєнного стану, нібито «заради боротьби з внутрішніми прихильниками КНДР». Указ, що діяв шість годин, забороняв роботу політичних партій, протести, страйки, вводив цензуру і військово-польові трибунали з правом на винесення смертного вироку. Це викликало масштабні протести як на вулицях Сеула, так і в парламенті. Пізніше депутати звинуватили Юна у спробі заколоту та піддали процедурі імпічменту.

Юн Сок Йоль став уже п’ятим експрезидентом Південної Кореї, який потрапив на лаву підсудних. Загалом країна за свою історію з 1948 року мала 13 президентів.