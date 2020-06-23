Галицькі хроніки COVID-19: 23 червня.

Станом на 09:00, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили 8055 випадків захворювання на COVID-19. За вчорашню добу – 291 новий інфікований: 35 – в Івано-Франківській, 240 – у Львівській (із 1146 ПЛР-тестів) і 16 (із 295 ПЛР-досліджень) – у Тернопільській області.
За минулу добу померло троє людей з COVID-19 на Львівщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби серед галичан становить зараз 3,0%.
За увесь час пандемії коронавірусу у трьох галицьких областях одужало 2846 людей. Протягом минулої доби, за даними ЦГЗ, – 28 осіб: 22 на Львівщині та 6 на Тернопіллі.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
23 червня (09:00): 1744 випадки, 16 нових
м. Тернопіль – 3 особи
Тернопільський район – 7 осіб
Козівський район – 2 особи
Лановецький район – 3 особи
Шумський район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
23 червня (09:00): 4220 випадків, 240 нових
За даними Львівської ОДА:
Львів – 109 осіб
Кам'янка-Бузький район – 23 особи
Сокальський район – 20 осіб
Жовківський район – 20 осіб
Яворівський район – 16 осіб
Миколаївський район – 15 осіб
Бродівський район – 9 осіб
Пустомитівський район – 9 осіб
Дрогобицький район – 4 особи
Самбірський район – 2 особи
Городоцький район – 2 особи
Золочівський район – 2 особи
Турківський район – 1 особа
Буський район – 1 особа
Жидачівський район – 1 особа
Стрийський район – 1 особа
Перемишлянський район – 1 особа
Сколівський район – 1 особа
(Сума всіх перелічених випадків менша від в цілому по області на 3 особи)
За даними Львівської СЕС:
Львів – 104 осіб
Кам'янка-Бузький район – 27 осіб
Сокальський район – 22 осіб
Жовківський район – 20 осіб
Яворівський район – 18 осіб
Миколаївський район – 13 осіб
Пустомитівський район – 11 осіб
Бродівський район – 8 осіб
Дрогобицький район – 4 особи
Перемишлянський район – 3 особи
Стрийський район – 2 особи
Городоцький район – 2 особи
Жидачівський район – 2 особи
Буський район – 1 особа
Сколівський район – 1 особа
Самбірський район – 1 особа
Турківський район – 1 особа
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
23 червня (09:00): 2091 випадок, 35 нових
За чотири доби (від часу публікації Івано-Франківською ОДА – за даними обласного лабораторного центру – попередньої мапи розповсюдження COVID-19 в області) нові випадки захворювання виявили:
Івано-Франківськ – 27 осіб
Верховинський район – 31 осіб
Косівський район – 18 осіб
Долинський район (в т.ч.Болехів)– 17 осіб
Калуський район – 13 осіб
Надвірнянський район (в т.ч. Яремче) – 9 осіб
Богородчанський район – 8 осіб
Снятинський район – 7 осіб
Тлумацький район – 5 осіб
Тисменицький район – 4 особи
Коломийський район – 3 особи
Рожнятівський район – 3 особи
Городенківський район – 3 особи
Галицький район (в т.ч.Бурштин) – 2 особи
Рогатинський район – 1 особа
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, ЦГЗ України станом на 09:00 23 червня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.23.06.2020