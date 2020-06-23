Галицькі хроніки COVID-19: 23 червня.

Станом на 09:00, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили 8055‬ випадків захворювання на COVID-19. За вчорашню добу – 291 новий інфікований: 35 – в Івано-Франківській, 240 – у Львівській (із 1146​ ПЛР-тестів) і 16 (із 295 ПЛР-досліджень) – у Тернопільській області.



За минулу добу померло троє людей з COVID-19 на Львівщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби серед галичан становить зараз 3,0%.



За увесь час пандемії коронавірусу у трьох галицьких областях одужало 2846 людей. Протягом минулої доби, за даними ЦГЗ, – 28 осіб: 22 на Львівщині та 6 на Тернопіллі.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

23 червня (09:00): 1744 випадки, 16 нових

м. Тернопіль – 3 особи

Тернопільський район – 7 осіб

Козівський район – 2 особи

Лановецький район – 3 особи

Шумський район – 1 особа

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

23 червня (09:00): 4220 випадків, 240 нових

За даними Львівської ОДА:

Львів – 109 осіб

Кам'янка-Бузький район – 23 особи

Сокальський район – 20 осіб

Жовківський район – 20 осіб

Яворівський район – 16 осіб

Миколаївський район – 15 осіб

Бродівський район – 9 осіб

Пустомитівський район – 9 осіб

Дрогобицький район – 4 особи

Самбірський район – 2 особи

Городоцький район – 2 особи

Золочівський район – 2 особи

Турківський район – 1 особа

Буський район – 1 особа

Жидачівський район – 1 особа

Стрийський район – 1 особа

Перемишлянський район – 1 особа

Сколівський район – 1 особа

(Сума всіх перелічених випадків менша від в цілому по області на 3 особи)

За даними Львівської СЕС:

Львів – 104 осіб

Кам'янка-Бузький район – 27 осіб

Сокальський район – 22 осіб

Жовківський район – 20 осіб

Яворівський район – 18 осіб

Миколаївський район – 13 осіб

Пустомитівський район – 11 осіб

Бродівський район – 8 осіб

Дрогобицький район – 4 особи

Перемишлянський район – 3 особи

Стрийський район – 2 особи

Городоцький район – 2 особи

Жидачівський район – 2 особи

Буський район – 1 особа

Сколівський район – 1 особа

Самбірський район – 1 особа

Турківський район – 1 особа

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

23 червня (09:00): 2091 випадок, 35 нових

За чотири доби (від часу публікації Івано-Франківською ОДА – за даними обласного лабораторного центру – попередньої мапи розповсюдження COVID-19 в області) нові випадки захворювання виявили:

Івано-Франківськ – 27 осіб

Верховинський район – 31 осіб

Косівський район – 18 осіб

Долинський район (в т.ч.Болехів)– 17 осіб

Калуський район – 13 осіб

Надвірнянський район (в т.ч. Яремче) – 9 осіб

Богородчанський район – 8 осіб

Снятинський район – 7 осіб

Тлумацький район – 5 осіб

Тисменицький район – 4 особи

Коломийський район – 3 особи

Рожнятівський район – 3 особи

Городенківський район – 3 особи

Галицький район (в т.ч.Бурштин) – 2 особи

Рогатинський район – 1 особа

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, ЦГЗ України станом на 09:00 23 червня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.