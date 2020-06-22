Галицькі хроніки COVID-19: 22 червня.

Станом на 09:00, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили 7764 випадки захворювання на COVID-19. За вчорашню добу – 281 новий інфікований: 41 – в Івано-Франківській, 200 – у Львівській (із 736 ПЛР-тестів) і 40 (зі 184 досліджень методом ПЛР) – у Тернопільській області.
За минулу добу померла одна людина з COVID-19 на Івано-Франківщині. Летальність в Галичині тепер становить 3,1%.
За увесь час пандемії коронавірусу у трьох галицьких областях одужало 2818 людей. Протягом минулої доби, за даними РНБО, – 16 осіб: 6 на Львівщині та 10 на Тернопіллі.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
22 червня (09:00): 1728 випадків, 40 нових
м. Тернопіль – 25 осіб
Тернопільський район – 1 особа
Збаразький район – 2 особи
Козівський район – 2 особи
Лановецький район – 6 осіб
Шумський район – 2 особи
Чортківський район – 2 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
22 червня (09:00): 3980 випадків, 200 нових
М. Львів – 109 осіб
Самбірський район – 4 особи
Старосамбірський район – 2 особи
Пустомитівський район – 16 осіб
Миколаївський район – 8 осіб
Дрогобицький район – 9 осіб
Турківський район – 1 особа
Сколівський район – 1 особа
Мостиський район – 1 особа
Яворівський район – 5 осіб
Сокальський район – 25 осіб
Радехівський район – 1 особа
Жовківський район – 13 осіб
Городоцький район – 1 особа
Жидачівський район – 4 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
22 червня (09:00): 2056 випадків, 41 новий
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, ЦГЗ України станом на 09:00 22 червня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.22.06.2020