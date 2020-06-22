Галицькі хроніки COVID-19: 22 червня.

Станом на 09:00, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили 7764 випадки захворювання на COVID-19. За вчорашню добу – 281 новий інфікований: 41 – в Івано-Франківській, 200 – у Львівській (із 736 ПЛР-тестів) і 40 (зі 184 досліджень методом ПЛР) – у Тернопільській області.



За минулу добу померла одна людина з COVID-19 на Івано-Франківщині. Летальність в Галичині тепер становить 3,1%.



За увесь час пандемії коронавірусу у трьох галицьких областях одужало 2818 людей. Протягом минулої доби, за даними РНБО, – 16 осіб: 6 на Львівщині та 10 на Тернопіллі.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

22 червня (09:00): 1728 випадків, 40 нових

м. Тернопіль – 25 осіб

Тернопільський район – 1 особа

Збаразький район – 2 особи

Козівський район – 2 особи

Лановецький район – 6 осіб

Шумський район – 2 особи

Чортківський район – 2 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

22 червня (09:00): 3980 випадків, 200 нових

М. Львів – 109 осіб

Самбірський район – 4 особи

Старосамбірський район – 2 особи

Пустомитівський район – 16 осіб

Миколаївський район – 8 осіб

Дрогобицький район – 9 осіб

Турківський район – 1 особа

Сколівський район – 1 особа

Мостиський район – 1 особа

Яворівський район – 5 осіб

Сокальський район – 25 осіб

Радехівський район – 1 особа

Жовківський район – 13 осіб

Городоцький район – 1 особа

Жидачівський район – 4 особи

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

22 червня (09:00): 2056 випадків, 41 новий

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, ЦГЗ України станом на 09:00 22 червня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.