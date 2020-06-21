Галицькі хроніки COVID-19: 21 червня.

Станом на 09:00, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили 7 483 випадки захворювання на COVID-19. За вчорашню добу – 180 нових інфікованих: 34 – в Івано-Франківській, 101 – у Львівській і 45 (із 517 досліджень методом ПЛР) – у Тернопільській області.
За минулу добу померло троє людей з COVID-19 на Львівщині, ще одну смерть зафіксували на Івано-Франківщині. Летальність від ускладнень коронавірусної хвороби в Галичині тепер станвить 3,2%.
За увесь час пандемії коронавірусу у трьох галицьких областях одужало 2 802 людини. Протягом минулої доби, за даними ЦГЗ – 9 осіб на Тернопіллі. За інформацією ДУ "Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України", в області впродовж минулої доби видужало 12 осіб.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
21 червня (09:00): 1688 випадків, 45 нових
м. Тернопіль – 14 осіб
Тернопільський район – 5 осіб
Збаразький район – 5 осіб
Бучацький район – 1 особа
Козівський район – 4 особи
Шумський район – 5 осіб
Чортківський район – 8 осіб
Бережанський район – 1 особа
Монастириський район – 1 особа
Зборівський район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
21 червня (09:00): 3780 випадків, 101 новий
м. Львів – 64 особи
Городоцький район – 5 осіб
Пустомитівський район – 6 осіб
Сколівський район – 3 особи
Самбірський район – 3 особи
Кам'янка-Бузький район – 1 особа
Яворівський район – 3 особи
Миколаївський район – 5 осіб
Жовківський район – 5 осіб
Турківський район – 6 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
21 червня (09:00): 2015 випадків, 34 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, ЦГЗ України станом на 09:00 21 червня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.21.06.2020