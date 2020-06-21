Галицькі хроніки COVID-19: 21 червня.

 

Станом на 09:00, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили 7 483‬ випадки захворювання на COVID-19. За вчорашню добу – 180 нових інфікованих: 34 – в Івано-Франківській, 101 – у Львівській і 45 (із 517 досліджень методом ПЛР) – у Тернопільській області.

 

 

За минулу добу померло троє людей з COVID-19 на Львівщині, ще одну смерть зафіксували на Івано-Франківщині. Летальність від ускладнень коронавірусної хвороби в Галичині тепер станвить 3,2%.

 

 

За увесь час пандемії коронавірусу у трьох галицьких областях одужало 2 802‬ людини. Протягом минулої доби, за даними ЦГЗ – 9 осіб на Тернопіллі. За інформацією ДУ "Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України", в області впродовж минулої доби видужало 12 осіб.

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

21 червня (09:00): 1688 випадків, 45 нових

 

м. Тернопіль – 14 осіб

Тернопільський район – 5 осіб

Збаразький район – 5 осіб

Бучацький район – 1 особа

Козівський район – 4 особи

Шумський район – 5 осіб

Чортківський район – 8 осіб

Бережанський район – 1 особа

Монастириський район – 1 особа

Зборівський район – 1 особа

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

21 червня (09:00): 3780 випадків, 101 новий

м. Львів – 64 особи

Городоцький район – 5 осіб

Пустомитівський район – 6 осіб

Сколівський район – 3 особи

Самбірський район – 3 особи

Кам'янка-Бузький район – 1 особа

Яворівський район – 3 особи

Миколаївський район – 5 осіб

Жовківський район – 5 осіб

Турківський район – 6 осіб 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

21 червня (09:00): 2015 випадків, 34 нових

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, ЦГЗ України станом на 09:00 21 червня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях. 

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

21.06.2020

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