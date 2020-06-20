Галицькі хроніки COVID-19: 20 червня.

Станом на 09:00, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях загалом виявили 7 303 випадки захворювання на COVID-19. За вчорашню добу – 218 нових інфікованих: 41 – в Івано-Франківській, 139 – у Львівській (із 789 ПЛР-тестів) і 38 (із 443 проведених ПЛР-досліджень) – у Тернопільській області.
За даними РНБО та ЦГЗ України, за минулу добу внаслідок COVID-19 у трьох областях зафіксовано одну смерть, на Івано-Франківщині. Летальність через ускладнення коронавірусної хвороби в Галичині зараз становить 3,2%.
За увесь час пандемії коронавірусу у трьох галицьких областях одужало 2 793 людини. Протягом минулої доби – 16 осіб: 5 – на Львівщині, 7 – на Івано-Франківщині та 4 – на Тернопіллі.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
20 червня (09:00): 1643 випадки, 38 нових
м. Тернопіль – 16 осіб
Тернопільський район – 6 осіб
Гусятинський район – 6 осіб
Бучацький район – 1 особа
Лановецький район – 6 осіб
Шумський район – 3 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
20 червня (09:00): 3679 випадків, 139 нових
м. Львів – 70 осіб
Пустомитівський район – 7 осіб
Яворівський район – 15 осіб
Перемишлянський район – 5 осіб
Сокальський район – 1 особа
Буський район – 1 особа
Самбірський район – 1 особа
Трускавець – 1 особа
Дрогобицький район – 2 особи
Радехівський район – 5 осіб
Золочівський район – 1 особа
Мостиський район – 2 особи
Бродівський район – 4 особи
Жидачівський район – 2 особи
Миколаївський район – 4 особи
Жовківський район – 15 осіб
Городоцький район – 2 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
20 червня (09:00): 1981 випадок, 41 новий
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, ЦГЗ України станом на 09:00 20 червня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.20.06.2020