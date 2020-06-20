Галицькі хроніки COVID-19: 20 червня.

Станом на 09:00, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях загалом виявили 7 303 випадки захворювання на COVID-19. За вчорашню добу – 218 нових інфікованих: 41 – в Івано-Франківській, 139 – у Львівській (із 789 ПЛР-тестів) і 38 (із 443 проведених ПЛР-досліджень) – у Тернопільській області.

За даними РНБО та ЦГЗ України, за минулу добу внаслідок COVID-19 у трьох областях зафіксовано одну смерть, на Івано-Франківщині. Летальність через ускладнення коронавірусної хвороби в Галичині зараз становить 3,2%.

За увесь час пандемії коронавірусу у трьох галицьких областях одужало 2 793 людини. Протягом минулої доби – 16 осіб: 5 – на Львівщині, 7 – на Івано-Франківщині та 4 – на Тернопіллі.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

20 червня (09:00): 1643 випадки, 38 нових

м. Тернопіль – 16 осіб

Тернопільський район – 6 осіб

Гусятинський район – 6 осіб

Бучацький район – 1 особа

Лановецький район – 6 осіб

Шумський район – 3 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

20 червня (09:00): 3679 випадків, 139 нових

м. Львів – 70 осіб

Пустомитівський район – 7 осіб

Яворівський район – 15 осіб

Перемишлянський район – 5 осіб

Сокальський район – 1 особа

Буський район – 1 особа

Самбірський район – 1 особа

Трускавець – 1 особа

Дрогобицький район – 2 особи

Радехівський район – 5 осіб

Золочівський район – 1 особа

Мостиський район – 2 особи

Бродівський район – 4 особи

Жидачівський район – 2 особи

Миколаївський район – 4 особи

Жовківський район – 15 осіб

Городоцький район – 2 особи

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

20 червня (09:00): 1981 випадок, 41 новий

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, ЦГЗ України станом на 09:00 20 червня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.