Галицькі хроніки COVID-19: 20 червня.

 

Станом на 09:00, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях загалом виявили 7 303 випадки захворювання на COVID-19. За вчорашню добу – 218 нових інфікованих: 41 – в Івано-Франківській, 139 – у Львівській (із 789 ПЛР-тестів) і 38 (із 443 проведених ПЛР-досліджень) – у Тернопільській області.

 

 

За даними РНБО та ЦГЗ України, за минулу добу внаслідок COVID-19 у трьох областях зафіксовано одну смерть, на Івано-Франківщині. Летальність через ускладнення коронавірусної хвороби в Галичині зараз становить 3,2%.

 

 

За увесь час пандемії коронавірусу у трьох галицьких областях одужало 2 793 людини. Протягом минулої доби – 16 осіб: 5 – на Львівщині, 7 – на Івано-Франківщині та 4 – на Тернопіллі.

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

20 червня (09:00): 1643 випадки, 38 нових

м. Тернопіль – 16 осіб

Тернопільський район – 6 осіб

Гусятинський район – 6 осіб

Бучацький район – 1 особа

Лановецький район – 6 осіб

Шумський район – 3 особи

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

20 червня (09:00): 3679 випадків, 139 нових

м. Львів – 70 осіб

Пустомитівський район – 7 осіб

Яворівський район – 15 осіб

Перемишлянський район – 5 осіб

Сокальський район – 1 особа

Буський район – 1 особа

Самбірський район – 1 особа

Трускавець – 1 особа

Дрогобицький район – 2 особи

Радехівський район – 5 осіб

Золочівський район – 1 особа

Мостиський район – 2 особи

Бродівський район – 4 особи

Жидачівський район – 2 особи

Миколаївський район – 4 особи

Жовківський район – 15 осіб

Городоцький район – 2 особи

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

20 червня (09:00): 1981 випадок, 41 новий

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, ЦГЗ України станом на 09:00 20 червня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях. 

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

20.06.2020

До теми

Вибори в Білорусі: вже не безконкурентні
Максим МУЛЯР
Експерти стверджують, що вперше не гарантовано Лукашенкові залишитися на своїй посаді. Але чи не прийде йому на зміну ще лояльніша до Кремля людина?
19.06.20 | | У світі
Потенційний прорив у дослідженні темної матерії
Експеримент XENON в Італії, можливо, підхопив сигнал аксіонів – елементарних частинок, які є одними з гіпотетичних кандидатів на роль часток темної матерії.  
19.06.20 | | Наука
Літературні замітки
Микола Міхновський
Новодоведене авторство Міхновського дозволяє глянути свіжим оком на ці "причинки до історії відносин літературних на Українї".
18.06.20 | | Минуле
Не лідери, а опортуністи
Євген Бистрицький
Вони думали, що будуть спілкуватися з нами всіма, але вирішили не покладатися на середній клас, на активне громадянське суспільство. «Слуга народу» – це опортунізм. І це є слабкість цієї влади.
17.06.20 | | Україна
Хто криється під псевдонімом Лівобічний?
Євген Нахлік та Олександра Салій
Довший час вважалося, що автором нищівної рецензії на перший том "Літературно-наукового вістника" був К.Студинський – хоч вже опубліковані матеріали вказують на іншу особу
17.06.20 | | Минуле
Запліднення: яйцеклітина – перебірлива
Хімічний атрактант неоднаково приваблює всі сперматозоїди.
16.06.20 | | Наука
Уруґвайський приклад
Маріо Варґас Льйоса
Чому ж не рекламували більше той ефективний спосіб, в який Уруґвай  бореться з коронавірусом?
16.06.20 | | Дискурси
Візуалізація Тернополя у ракурсі 70-х
Це, звісно, не той Тернопіль, який ідентифікуємо із Дмитром і Вірою Стецьками, Петром Гулиним і Надією Кириловою, чи з молодших — Ігорем Зілінком… Утім, це їхнє зовнішнє оточення. 
16.06.20 | | Штука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.