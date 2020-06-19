Галицькі хроніки COVID-19: 19 червня.

Станом на 09:00, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили 7 085 випадків захворювання на COVID-19. За вчорашню добу – 252 нових інфікованих: 47 – в Івано-Франківській, 142 – у Львівській (із 643 ПЛР-тестів) і 63 (із 543 проведених ПЛР-досліджень) – у Тернопільській області.
За даними ЦГЗ України, за минулу добу зафіксовано 4 смерті у Львівській області та 2 в Івано-Франківській. Летальність через ускладнення коронавірусної хвороби в Галичині тепер становить 3,3%.
За увесь час пандемії коронавірусу у трьох галицьких областях одужало 2 777 людей. Протягом минулої доби – 21 особа: 2 – на Львівщині, 5 – на Івано-Франківщині та 14 – на Тернопіллі.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
19 червня (09:00): 1605 випадків, 63 нові
м. Тернопіль – 30 осіб
Лановецький район – 5 осіб
Збаразький район – 6 осіб
Тернопільський район – 6 осіб
Бережанський район – 2 особи
Бучацький район – 1 особа
Шумський район – 7 осіб
Заліщицький район – 1 особа
Козівський район – 5 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
19 червня (09:00): 3540 випадків, 142 нові
м. Львів – 72 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
19 червня (09:00): 1940 випадків, 47 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, ЦГЗ України станом на 09:00 19 червня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.19.06.2020