Галицькі хроніки COVID-19: 19 червня.

 

Станом на 09:00, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили‭ 7 085 випадків захворювання на COVID-19. За вчорашню добу – 252 нових інфікованих: 47 – в Івано-Франківській, 142 – у Львівській (із 643​ ПЛР-тестів) і  63 (із 543 проведених ПЛР-досліджень) – у Тернопільській області. 

 

 

За даними ЦГЗ України, за минулу добу зафіксовано 4 смерті у Львівській області та 2 в Івано-Франківській. Летальність через ускладнення коронавірусної хвороби в Галичині тепер становить 3,3%.

 

 

За увесь час пандемії коронавірусу у трьох галицьких областях одужало 2 777‬ людей. Протягом минулої доби – 21 особа: 2 – на Львівщині, 5‬ – на Івано-Франківщині та 14 – на Тернопіллі.

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

19 червня (09:00): 1605 випадків, 63 нові

м. Тернопіль – 30 осіб

Лановецький район – 5 осіб

Збаразький район – 6 осіб

Тернопільський район – 6 осіб

Бережанський район – 2 особи

Бучацький район – 1 особа

Шумський район – 7 осіб

Заліщицький район – 1 особа

Козівський район – 5 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

19 червня (09:00): 3540 випадків, 142 нові

м. Львів – 72 особи

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

19 червня (09:00): 1940 випадків, 47 нових

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, ЦГЗ України станом на 09:00 19 червня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях. 

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

19.06.2020

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