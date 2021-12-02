Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 2022 рік.

Верховна Рада ухвалила закон "Про Державний бюджет України на 2022 рік".

Про це повідомляє аґенція "Укрінформ".

"За" проголосувало 268 народних депутати.

У 2022 році доходи державного бюджету передбачають у сумі 1 322 млрд грн, видатки – у сумі 1 497 млрд грн.

Граничний обсяг дефіциту держбюджету становить 188 млрд грн, зокрема граничний обсяг дефіциту загального фонду держбюджету – 160 млрд грн, граничний обсяг дефіциту спеціального фонду Державного бюджету – 28 млрд грн.

Законом "Про Державний бюджет України на 2022 рік" установлено у 2022 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 2 393 грн (з 1 січня), 2 508 грн (з 1 липня), 2 589 грн (з 1 грудня). Прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років з 1 січня становитиме 2 100 грн, з 1 липня – 2 201 грн, з 1 грудня – 2 272 грн; для дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня – 2 618 грн, з 1 липня – 2 744 грн, з 1 грудня – 2 833 грн; для працездатних осіб: з 1 січня – 2 481 грн, з 1 липня – 2 600 грн, з 1 грудня – 2 684 грн.

Законом про держбюджет-2022 установлено, що у 2022 році Національний банк України після підтвердження зовнішнім аудитом та затвердження радою НБУ річної фінансової звітності та формування Нацбанком резервів у порядку та розмірах, визначених Законом України “Про Національний банк України”, перераховує до державного бюджету України кошти на загальну суму не менш 13,581 млрд грн.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав ухвалений Верховною Радою кошторис на 2022 рік бюджетом модернізації країни.

"Державний бюджет на 2022 рік прийнято! Дякую народним депутатам за це голосування та свідому позицію. Держбюджет-2022 залишився збалансованим та реалістичним, але при цьому дійсно є бюджетом модернізації країни",– написав Шмигаль згодом у telegram'і.

З його слів, пріоритети головного фінансового документа країни залишаються незмінними: медицина, освіта, оборона та безпека, соціальна сфера, інфраструктура, підтримка бізнесу та інновацій.

"Як уже анонсував Президент, один із головних акцентів цього бюджету – це підвищення зарплати нашим медикам. 20 тисяч грн буде мінімальною зарплатою для лікарів. Вперше у державному бюджеті виконано вимогу закону "Про освіту". Прогнозний обсяг видатків зведеного бюджету на освіту на 2022 рік планується на рівні 7,3 % ВВП", – додав голова уряду.

Зі слів Шмигаля, за останні 10 років жоден бюджет не передбачав такий обсяг капітальних видатків, як буде у 2022 році. Він зазначив, що 140 млрд грн, або 9,4% від всіх видатків – це саме інвестиції в розвиток економіки. Передбачено кошти й на програми пільгового кредитування, і на доступну іпотеку для всіх українців.

"У бюджеті закладено десятки нових програм і практично за всіма статтями основних видатків ми значно підвищуємо фінансування. Це бюджет для розвитку та модернізації нашої країни", – додав прем'єр.