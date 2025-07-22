Затверджено новий склад Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій.

Кабінет міністрів затвердив новий склад Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій, повідомило Міністерство освіти і науки.

Науковий комітет – це робочий колегіальний орган Національної ради України з питань розвитку науки і технологій, що представляє інтереси наукової громадськості. Склад Наукового комітету формується з учених, які представляють наукову спільноту, є науковими лідерами, мають визначні наукові здобутки, бездоганну наукову репутацію та довіру в науковому середовищі. Члени Наукового комітету мають представляти основні напрями наукової і науково-технічної діяльності в Україні:

1) природничі науки фізико-математичного та хімічного профілю, науки про Землю;

2) технічні науки і технології, матеріалознавство;

3) науки про життя, медичні науки і пов’язані з ними технології;

4) сільськогосподарські науки, харчові та біотехнології;

5) соціогуманітарні, економічні і правові науки

Строк повноважень членів комітету становить чотири роки, строк повноважень попереднього складу закінчується 4 серпня.

До складу Наукового комітету увійшли:

ВІЛЬЧИНСЬКИЙ Станіслав Йосипович — завідувач кафедри квантової теорії поля та космомікрофізики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор фізико-математичних наук, професор;

ГУДКОВ Дмитро Ігорьович — завідувач відділу водної радіоекології Інституту гідробіології Національної академії наук, доктор біологічних наук, професор;

ГУМОВСЬКИЙ Олексій Васильович — завідувач відділу систематики ентомофагів та екологічних основ біометоду Інституту зоології імені І. І. Шмальгаузена Національної академії наук, доктор біологічних наук, професор;

ЄРМАКОВА Ольга Анатоліївна — завідувачка відділу економіко-екологічного розвитку приморських регіонів державної установи «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України», докторка економічних наук, професорка;

ЛИТВИН Віталій Сергійович — професор кафедри політології Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор політичних наук, професор;

МЕРКУЛОВ Олексій Євгенович — заступник директора з наукової роботи Інституту чорної металургії імені З. І. Некрасова Національної академії наук, доктор технічних наук, старший науковий співробітник;

ПАШКОВСЬКА Наталія Вікторівна — завідувачка кафедри клінічної імунології, алергології та ендокринології Буковинського державного медичного університету, докторка медичних наук, професорка;

ПОГОРЄЛОВ Максим Володимирович — керівник центру колективного користування науковим обладнанням «Центр біомедичних досліджень» Сумського державного університету, доктор медичних наук, професор;

ПРУС В’ячеслав В’ячеславович — завідувач кафедри електротехніки Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, доктор технічних наук, доцент;

ТАРШИН Володимир Анатолійович — заступник начальника з навчальної роботи Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, доктор технічних наук, професор;

ШАРАПОВ Сергій Геннадійович — завідувач лабораторії сильнокорельованих низьковимірних систем Інституту теоретичної фізики імені М. М. Боголюбова Національної академії наук, доктор фізико-математичних наук, старший дослідник;

ШИВАНЮК Владислав Миколайович — завідувач лабораторії фізики конструкційних матеріалів Інституту металофізики імені Г. В. Курдюмова Національної академії наук, доктор фізико-математичних наук, старший дослідник.

Рішення стало фінальним етапом оновлення складу Наукового комітету, розпочатого Ідентифікаційним комітетом з питань науки. Засідання Ідентифікаційного комітету відбулося 12 червня 2025 року. Формування нового складу передбачало:

– затвердження персонального складу Ідентифікаційного комітету;

– проведення відкритого конкурсу;

– публікацію відгуків на кандидатів;

– ухвалення остаточного рішення.