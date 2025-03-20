Оголошено конкурс до Наукового комітету Нацради з питань розвитку науки і технологій.

Ідентифікаційний комітет з питань науки оголошує конкурс щодо обрання 12 членів Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій на строк повноважень 4 роки замість тих, чиї повноваження закінчуються 4 серпня 2025, а також визначення 10 нових осіб для забезпечення в період між проведенням конкурсів заміщення членів Наукового комітету, які достроково припинили свої повноваження (на заміну тих, що були обрані до складу резерву у 2023 році).

Науковий комітет – це робочий колегіальний орган Національної ради України з питань розвитку науки і технологій, що представляє інтереси наукової громадськості. Склад Наукового комітету формується з учених, які представляють наукову спільноту, є науковими лідерами, мають визначні наукові здобутки, бездоганну наукову репутацію та довіру в науковому середовищі. Члени Наукового комітету мають представляти основні напрями наукової і науково-технічної діяльності в Україні:

1) природничі науки фізико-математичного та хімічного профілю, науки про Землю;

2) технічні науки і технології, матеріалознавство;

3) науки про життя, медичні науки і пов’язані з ними технології;

4) сільськогосподарські науки, харчові та біотехнології;

5) соціогуманітарні, економічні і правові науки

Члени Наукового комітету повинні відповідати кваліфікаційним вимогам та вимогам пункту 6 статті 21 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»:

− українське громадянство, володіння державною мовою та володіння усною та письмовою англійською мовою;

− основне місце роботи в Україні на посаді наукового (науково-педагогічного) працівника в науковій установі, закладі вищої освіти (університеті, академії), науково-технічній організації, підприємстві, що здійснює наукову або науково-технічну діяльність;

− не менш як 10 років сумарного наукового (науково-педагогічного) стажу;

− бездоганна наукова і громадянська репутація;

− визнані фаховою спільнотою значні особисті наукові та науково-організаційні здобутки;

− широкий науковий світогляд;

− комплексні знання та наукове зацікавлення у різних сферах науки і техніки, наукові публікації високого рівня;

− досвід проведення експертної діяльності, міжнародного наукового співробітництва та/або виконання високотехнологічних проектів;

− здатність ефективно працювати в команді, забезпечувати ухвалення максимально узгоджених, системних і обґрунтованих рішень Наукового комітету в інтересах усієї наукової спільноти держави;

− готовність активно працювати в Науковому комітеті, приділяти цьому значну частину свого часу й сил;

− здатність бути незалежним, послідовним та толерантним при проведенні оцінок і ухваленні рішень.

Членами Наукового комітету не можуть бути особи:

– що є керівниками наукових установ та організацій, закладів вищої освіти.

– що працюють в одній науковій установі, об’єднанні наукових установ, підрозділі (факультеті, інституті) закладу вищої освіти та не можуть бути близькими особами відповідно до Закону України "Про запобігання корупції".

– визнані недієздатними або обмежено дієздатність якої обмежена;

– мають непогашену судимість, позбавлені права обіймати відповідні посади або мають визначені законом корупційні правопорушення чи підпадають під дію відповідних статей Закону України "Про очищення влади".

Право висунення кандидатів на конкурс мають:

– вчені (наукові, науково-технічні, технічні) ради наукових установ та закладів вищої освіти, або структурних підрозділів;

– вчені ради або загальні збори наукових працівників інших вітчизняних юридичних осіб усіх організаційно-правових форм та форм власності, що мають відповідні наукові підрозділи

– збори пов’язаних з науковою діяльністю працівників малих та середніх наукових і науково-виробничих підприємств, які не мають наукових або науково-технічних рад у своїй структурі;

– постійно діючі протягом не менше двох років тематичні або проблемно-орієнтовані міжвідомчі, міжінститутські наукові семінари (за підписом голови семінару), ради з наукових проблем при Національній академії наук, національних галузевих академіях наук;

– статутні органи вітчизняних фахових наукових товариств, зареєстрованих як громадські наукові організації;

– групи вчених у кількості не менше ніж вісім осіб, що мають науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) або доктора наук.

Документи кандидатів відповідно приймаються до 18 травня 2025 року включно з можливістю одноразового виправлення.

Результати конкурсу планують оприлюднити орієнтовно 16 червня 2025 року, після вони мають бути затверджені розпорядженням Кабінету Міністрів України.