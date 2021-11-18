Голова Фонду держмайна демісував із посади.

Голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко заявив про відставку за власним бажанням.

Про це він оголосив на пресовій конференції в Києві, передає аґенція "Інтерфакс-Україна".

"Відставка – моє особисте бажання та мої плани", – пояснив він.

Сенниченко додав, що спочатку планував працювати на посаді близько двох років. Він стверджує, що йому вдалося досягти основних завдань: забезпечити стабільність процесів у ФДМ, створити команду, диджиталізувати процеси та закріпити покращення законами та нормативними актами.

Голова ФДМ додав, що рішення про відставку не пов'язане з аукціоном із продажу "Більшовика".

Сенниченко уточнив, що після подання заяви він уже мав зустріч із Президентом та прем'єром. Він повідомив, що його заяву вже зареєстровано у Верховній Раді.

Голова фонду зазначив, що після відставки має намір відпочити щонайменше два місяці.