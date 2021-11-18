Голова Фонду держмайна демісував із посади.

 

Голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко заявив про відставку за власним бажанням.

 

 

Про це він оголосив на пресовій конференції в Києві, передає аґенція "Інтерфакс-Україна".

 

"Відставка – моє особисте бажання та мої плани", – пояснив він.

 

Сенниченко додав, що спочатку планував працювати на посаді близько двох років. Він стверджує, що йому вдалося досягти основних завдань: забезпечити стабільність процесів у ФДМ, створити команду, диджиталізувати процеси та закріпити покращення законами та нормативними актами.

 

Голова ФДМ додав, що рішення про відставку не пов'язане з аукціоном із продажу "Більшовика".

 

Сенниченко уточнив, що після подання заяви він уже мав зустріч із Президентом та прем'єром. Він повідомив, що його заяву вже зареєстровано у Верховній Раді.

 

Голова фонду зазначив, що після відставки має намір відпочити щонайменше два місяці.

 

18.11.2021

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