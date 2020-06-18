Галицькі хроніки COVID-19: 18 червня.

Станом на 09:00, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях загалом виявили‭ 6 833 випадки захворювання на COVID-19. За вчорашню добу – 247 нових інфікованих: 44 – в Івано-Франківській, 171 – у Львівській (із 540 ПЛР-тестів) і 32 (із 492 проведених ПЛР-досліджень) – у Тернопільській області.



За даними РНБО України, за минулу добу зафіксовано 2 смерті у Львівській області. Летальність від ускладень коронавірусної хвороби в Галичині тепер становить 3,3%.



За увесь час пандемії коронавірусу у трьох галицьких областях одужало ‭2 756‬ людей. Протягом минулої доби – 35‬ осіб: 17 – на Львівщині, 15‬ – на Івано-Франківщині та 3 – на Тернопіллі.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

18 червня (09:00): 1542 випадки, 32 нові

м. Тернопіль – 7 осіб

Лановецький район – 5 осіб

Збаразький район – 4 особи

Тернопільський район – 3 особи

Чортківський район – 1 особа

Кременецький район – 1 особа

Шумський район – 11 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

18 червня (09:00): 3398 випадків, 171 новий

м. Львів – 71 особа

Кам'янка-Бузький район – 9 осіб

Пустомитівський район – 37 осіб

Перемишлянський район – 7 осіб

Золочівський район – 5 осіб

Самбірський район – 4 особи

Яворівський район – 6 осіб

Городоцький район – 7 осіб

Бродівський район – 1 особа

Стрийський район – 2 особи

Мостиський район – 4 особи

Жовківський район – 3 особи

Буський район – 1 особа

Сокальський район – 9 осіб

Жидачівський район – 1 особа

Миколаївський район – 5 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

18 червня (09:00): 1893 випадки, 44 нові

м. Івано-Франківськ – 9 осіб

Галицький район – 2 особи

Калуський район – 5 осіб

Долинський район – 3 особи

Надвірнянський район – 3 особи

Верховинський район – 14 осіб

Коломийсчький район – 3 особи

Снятинський район – 2 особи

Городенківський район – 3 особи



Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, ЦГЗ України станом на 09:00 18 червня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.