Галицькі хроніки COVID-19: 18 червня.

Станом на 09:00, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях загалом виявили 6 833 випадки захворювання на COVID-19. За вчорашню добу – 247 нових інфікованих: 44 – в Івано-Франківській, 171 – у Львівській (із 540 ПЛР-тестів) і 32 (із 492 проведених ПЛР-досліджень) – у Тернопільській області.
За даними РНБО України, за минулу добу зафіксовано 2 смерті у Львівській області. Летальність від ускладень коронавірусної хвороби в Галичині тепер становить 3,3%.
За увесь час пандемії коронавірусу у трьох галицьких областях одужало 2 756 людей. Протягом минулої доби – 35 осіб: 17 – на Львівщині, 15 – на Івано-Франківщині та 3 – на Тернопіллі.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
18 червня (09:00): 1542 випадки, 32 нові
м. Тернопіль – 7 осіб
Лановецький район – 5 осіб
Збаразький район – 4 особи
Тернопільський район – 3 особи
Чортківський район – 1 особа
Кременецький район – 1 особа
Шумський район – 11 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
18 червня (09:00): 3398 випадків, 171 новий
м. Львів – 71 особа
Кам'янка-Бузький район – 9 осіб
Пустомитівський район – 37 осіб
Перемишлянський район – 7 осіб
Золочівський район – 5 осіб
Самбірський район – 4 особи
Яворівський район – 6 осіб
Городоцький район – 7 осіб
Бродівський район – 1 особа
Стрийський район – 2 особи
Мостиський район – 4 особи
Жовківський район – 3 особи
Буський район – 1 особа
Сокальський район – 9 осіб
Жидачівський район – 1 особа
Миколаївський район – 5 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
18 червня (09:00): 1893 випадки, 44 нові
м. Івано-Франківськ – 9 осіб
Галицький район – 2 особи
Калуський район – 5 осіб
Долинський район – 3 особи
Надвірнянський район – 3 особи
Верховинський район – 14 осіб
Коломийсчький район – 3 особи
Снятинський район – 2 особи
Городенківський район – 3 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, ЦГЗ України станом на 09:00 18 червня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.18.06.2020