Галицькі хроніки COVID-19: 17 червня.

Станом на 09:00, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили 6 586 випадків захворювання на COVID-19. За вчорашню добу – 222 нових інфікованих: 40 – в Івано-Франківській, 155 – у Львівській (із 558 ПЛР-тестів) і 27 (із 512 проведених ПЛР-досліджень) – у Тернопільській області.
За даними ЦГЗ України, за минулу добу зафіксовано 9 смертей у Львівській області, загальна кількість людей, які померли внаслідок коронавірусної інфекції на Львівщині, – 105. По одній людині за минулу добу померло в Івано-Франківській і Тернопільській областях. Летальність в Галичині тепер становить 3,4%.
За увесь час пандемії коронавірусу у трьох галицьких областях одужала 2 721 людина. Протягом минулої доби – 21 особа: 5 – на Львівщині, 7 – на Івано-Франківщині та 9 – на Тернопіллі.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
17 червня (09:00): 1510 випадків, 27 нових
м. Тернопіль – 8 осіб
Лановецький район – 2 особи
Гусятинський район – 1 особа
Бучацький район – 5 осіб
Чортківський район – 2 особи
Кременецький район – 1 особа
Шумський район – 4 особи
Козівський район – 4 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
17 червня (09:00): 3227 випадків, 155 нових
м. Львів – 71 особа
Яворівський район – 21 особа
Городоцький район – 1 особа
Пустомитівський район – 13 осіб
Буський район – 1 особа
Миколаїський район – 8 осіб
Жовківський район – 12 осіб
Радехівський район – 1 особа
Перемишлянський район – 6 осіб
Червоноград – 5 осіб
Сокаль – 1 особа
Кам’янка – Бузький район – 14 осіб
Жидачівський район – 1 особа
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
17 червня (09:00): 1849 випадків, 40 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, ЦГЗ України станом на 09:00 17 червня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.17.06.2020