Галицькі хроніки COVID-19: 17 червня.

Станом на 09:00, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили‭ 6 586‬‬ випадків захворювання на COVID-19. За вчорашню добу – 222 нових інфікованих: 40 – в Івано-Франківській, 155 – у Львівській (із 558 ПЛР-тестів) і 27 (із 512 проведених ПЛР-досліджень) – у Тернопільській області.

За даними ЦГЗ України, за минулу добу зафіксовано 9 смертей у Львівській області, загальна кількість людей, які померли внаслідок коронавірусної інфекції на Львівщині, – 105. По одній людині за минулу добу померло в Івано-Франківській і Тернопільській областях. Летальність в Галичині тепер становить 3,4%.

За увесь час пандемії коронавірусу у трьох галицьких областях одужала ‭2 721‬ людина. Протягом минулої доби – 21 особа: 5 – на Львівщині, 7 – на Івано-Франківщині та 9 – на Тернопіллі.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

17 червня (09:00): 1510 випадків, 27 нових

м. Тернопіль – 8 осіб

Лановецький район – 2 особи

Гусятинський район – 1 особа

Бучацький район – 5 осіб

Чортківський район – 2 особи

Кременецький район – 1 особа

Шумський район – 4 особи

Козівський район – 4 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

17 червня (09:00): 3227 випадків, 155 нових

м. Львів – 71 особа

Яворівський район – 21 особа

Городоцький район – 1 особа

Пустомитівський район – 13 осіб

Буський район – 1 особа

Миколаїський район – 8 осіб

Жовківський район – 12 осіб

Радехівський район – 1 особа

Перемишлянський район – 6 осіб

Червоноград – 5 осіб

Сокаль – 1 особа

Кам’янка – Бузький район – 14 осіб

Жидачівський район – 1 особа

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

17 червня (09:00): 1849 випадків, 40 нових

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, ЦГЗ України станом на 09:00 17 червня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.