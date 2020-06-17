В управління Мінкульту передали три замки й оборонну вежу на Львівщині.

 

Олеський, Підгорецький і Золочівський замки, а також П’ятничанську вежу, монастир капуцинів і костел св. Антонія в селищі Олесько передали в управління Міністерству культури та інформаційної політики України. Акт приймання-передачі нерухомого майна підписали 16 червня в Олеському замку представники ЛОДА й міністерства.

 

Підгорецький замок. Фото: loda.gov.ua

Як зазначив заступник голови Львівської ОДА Юрій Холод, відтепер Львівська національна галерея мистецтв зможе повноцінно трактувати згадані пам’ятки як свої структурні підрозділи та використовувати для їхнього належного утримання і реставрації кошти державного бюджету.

 

«До Кабінету Міністрів України ми скерували листа з проханням передбачити з державного бюджету кошти для реставрації пам’ятки, в якій розміщене фондосховище Галереї мистецтв (мова про дах колишнього костелу капуцинів в Олеську, – Z). Загалом усі ці об’єкти є музеями, які вже багато років перебувають у складі Львівської національної галереї мистецтв імені Б.Г. Возницького – одного з найбільших музеїв в Україні. А передача їх на баланс галереї та впорядкування правового статусу є результатом нашої плідної співпраці з міністерством і галереєю», – додав Юрій Холод.

 

Олеський замок.Фото: lvivgallery.org.ua

 

Нагадаємо, 3 січня в Олеську стався частковий обвал конструкцій даху костелу Святого Йосифа. Це пам’ятка архітектури національного значення, яку Національна галерея мистецтв використовувала як фондосховище. На щастя, внаслідок обвалу ніхто не постраждав, усі музейні предмети також вдалося убезпечити.

 

Фото: facebook.com/lvivartgallery

 

Нині триває виготовлення проєктно-кошторисної документації для ремонту цієї будівлі.

 

У Нацгалереї мистецтв після обвалу в Олеську нарікали, що понад десять років ЛОДА не передає будівлю цього фондосховища Галереї до її органу управління. Відтак Міністерство культури, молоді та спорту не могло фінансувати протиаварійні та реставраційні роботи відповідно до бюджетного законодавства.

 

Натомість у ЛОДА зазначили, що ще в березні 2019 року дали згоду на передачу цієї й інших пам’яток на баланс Мінкульту. «Відтак, після доручення голови ЛОДА Маркіяна Мальського про передачу пам’яток, 23 серпня 2019 року ми звернулися з відповідним листом до Міністерства культури. Відповіді не отримали. Міністерство перебуває на стадії реорганізації, тому, можливо, саме через це її довелося чекати», – додали тоді в облдержадміністрації.

 

Нагадамо, торік у березні депутати Львівської облради проголосували за те, щоб передати в державну власність Олеський, Золочівський, Підгорецький замки та оборонну вежу у П'ятничанах. Депутати дали згоду на безоплатну передачу в державну власність до сфери управління Міністерства культури інвентаризаційних справ і технічних паспортів на об’єкти нерухомого майна, що належать до культурної спадщини. До того часу замки перебували у користуванні Львівської національної галереї мистецтв, проте за документами були «нічийними».

 

 

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