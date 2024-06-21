У Кракові експонують роботи Пінзеля з храму у Городенці.

У польському Кракові експонують виставку скульптур Пінзеля з храму отців місіонерів у Городенці на Івано-Франківщині. Про це повідомляє Львівська національна галерея мистецтв імені Б.Г. Возницького.

Виставка розгорнулася у Королівському замку на Вавелі.

"На жаль, не всі роботи Пінзеля з того храму збереглися. А ті, що збереглися, неймовірно покалічені – обезличені, обезголовлені… І це надало виставці неймовірного драматизму. Тому виставка про емоції", – кажуть у галереї та висловлюють вдячність партнерам з Музею мистецтв Прикарпаття.

Фото з fb-сторінки Тараса Возняка

На виставці можна побачити унікальний експонат – голова ангела, яка до цього зберігалася у Львові, вперше поєдналася з тілом цієї скульптури з музею на Прикарпатті.