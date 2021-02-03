Львівська галерея мистецтв відкрила оновлену експозицію у палаці Лозинського.

 

Львівська національна галерея мистецтв імені Б.Г. Возницького після тривалої перерви сьогодні, 3 лютого, відкрила експозицію мистецтва ХІХ–ХХ ст. у відновлених залах колишнього палацу Лозинського. Про це з нагоди відкриття повідомив гендиректор галереї та співкуратор експозиції Тарас Возняк.

 

Фото www.facebook.com/evhen.zherebetskyi

 

За його словами, з березня 2020 року у палаці Лозинського тривав ремонт. За цей час галерея реставрувала й експонати – картини, рами, скульптури, гасові лампи. Експозицію сформували, групуючи твори мистецтва не за країнами, а за стилями та напрямками. Знакові залишили, але суттєво доповнили творами, які до того зберігалися у фондах.

 

Фото www.facebook.com/olya.nosko

 

«Формально можна говорити, що ми зараз презентуємо нову експозицію вже існуючого відділу мистецтва ХІХХХ століть. Але, по суті, ми відкриваємо новий музей. Не лише з огляду на те, що тут представлено по кількості та якості цих відреставрованих робіт їх є 365, і дві третини з них ніколи не представлялися для публіки», – розповів директор галереї Тарас Возняк.

 

Фото www.facebook.com/olya.nosko

 

За його словами, зали наповнені так, щоби продемонструвати тяглість та розвиток художнього процесу у Львові та Галичині від 1800 року до 1930-х.

 

До прикладу, перша зала представляє дуже ранній період мистецького життя у Львові, тут можна побачити роботи 18001820-х років. Галицькі художники «виросли» під впливом мистецтва Праги та Відня.

 

Фото www.facebook.com/kulivnyk.m

 

Водночас великий акцент зроблено на художниках, які зробили найбільше для розвитку мистецтва Галичини. Окремі зали присвячені роботам Яна Матейка, Яцика Мальчевського, Олекси Новаківського, Івана Труша.

 

Фото www.facebook.com/kulivnyk.m

 

«Львівський живопис без таких митців, як Олекса Новаківський чи Іван Труш – це, звичайно ж, нонсенс. Але з роботами цих художників у нас було досить скромно, порівняно з Музеєм імені Андрея Шептицького. Ми вирішили це питання у європейський цивілізований спосіб  звернулися до наших колег з проханням надати нам у депозит ці роботи, і вони ласкаво погодилися», – розповів Тарас Возняк.

 

Фото www.facebook.com/SheptytskyNationalMuseum

 

Живопис Івана Труша випозичили для секції українського мистецва у Нацмузею на п’ять років. Твори Олекси Новаківського надала на такий же період родина художника із власної колекції. Відтепер окремий зал займають «бойчукісти» і сам Михайло Бойчук. А завершують експозицію XX століттям твори Ярослави Музики, Маргіт та Романа Сельських.

 

Фото www.facebook.com/SheptytskyNationalMuseum

 

«Сьогодні в Львівській картинній галереї відкривається оновлена експозиція, це справжня подія вселенського масштабу, найбільша колекція польського мистецтва за межами Польщі є саме у Львові! Окремий зал присвячено бойчукістам, зал авангарду, зал Труша і Новаківського, і накінець пару десятків робіт Романа та Магріт Сельських. І це все в оновленому інтер’єрі з новим світлом», – зазначив митецтвознавець, один з перших відвідувачів експозиції Михайло Куливник.

 

03.02.2021

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