Обвал в Олеську: дах пам’ятки відновлюватимуть після свят.



9 січня очікують остаточного рішення відповідної комісії про відновлення даху колишнього костелу Капуцинів, а нині фондосховища Національної галереї мистецтв імені Бориса Возницького в Олеську. Про це домовилися під час робочої зустрічі 4 січня, на якій, окрім керівництва Галереї, були присутні заступник голови ЛОДА Юрій Холод і представники Буської РДА. Наразі ж на даху створили тимчасове накриття, яке вбереже фондосховище від затікання. Про це йдеться на fb-сторінці Нацгалереї.

Фото: facebook.com/lvivartgallery

«Відбулася конструктивна розмова керівництва Галереї з представниками ЛОДА стосовно проблемних питань фондосховища в Олеську й не тільки цього об'єкта. Наші спільні майнові питання тепер будуть врегульовуватись на іншому рівні і з новими відповідальними особами. Обидві сторони – ЛОДА і Галерея – констатують порозуміння на цьому етапі», – зазначено в повідомленні.

У Нацгалереї додали, що дах над костелом і монастирем було повністю замінено в післявоєнні роки, але під час цих робіт радянська влада не дотрималася відповідних технологій, зокрема використано невідповідну деревину.

Нагадаємо, 3 січня стався обвал частини даху будівлі в смт Олесько Буського району Львівщини (колишній костел Капуцинів). Це пам’ятка архітектури національного значення, яку Національна галерея мистецтв використовувала як фондосховище. На щастя, внаслідок обвалу ніхто не постраждав, усі музейні предмети також у безпеці. Зараз вхід на територію монастиря Капуцинів закритий: у його приміщені тимчасово не діють виставки, а крім того, саме взимку ризики обвалу даху зростають через погодні умови. У фондосховищі постійно чергує поліція охорони.

Фото: facebook.com/lvivartgallery

Тимчасом напередодні зустрічі з представниками обласної та районної влади в Національній галереї мистецтв обвал даху назвали наслідком «системної кризи управління в ЛОДА».

«Фактично, ми знову вперлись лобом у гальмування передачі Галереї – тобто Міністерству культури, молоді і спорту – земельних ділянок та будівель музеїв. Більше десяти років Львівська облдержадміністрація не передає будівлю цього фондосховища Галереї до її органу управління, а Міністерство культури, молоді та спорту не може фінансувати протиаварійні та реставраційні роботи відповідно до бюджетного законодавства. Обласна ж адміністрація, на балансі якої є будівля, не ремонтує її, не реставрує і відмовчується після десятків звернень та пропозицій Галереї», – йшлося в повідомленні.

У Нацгалереї повідомили, що комісія, до складу якої увійшли представники Галереї, ЛОДА та ДСНС, ще в липні 2019 року дійшла висновків стосовно загрозливого стану даху та чітко розписала відповідні рекомендації.

«Ключову частину рекомендацій комісії, яку належало зробити ЛОДА як балансоутримувачу (розробка проектно-кошторисної документації, ремонтно-реставраційні роботи), не виконано з невідомих для нас причин, – додали в Нацгалереї. – … Очевидною стає системна управлінська криза в ЛОДА – там рішення з передачі у підпорядкування Міністерству культури, молоді та спорту наших же музеїв свідомо гальмуються».

Натомість у ЛОДА відповіли, що у Львівській галереї мистецтв «відповідальність за власні помилки намагаються перекласти на когось іншого».

Фото: facebook.com/lvivartgallery

«Ми не можемо відповідати за діяльність і рішення попередньої влади. Можемо відповісти за власні кроки. Разом із тим, маємо низку запитань до керівництва Галереї мистецтв. Зокрема, чому у світлинах до допису (мова про допис від 3 січня, – Z.) не продемонстрована нова підпокрівельна плівка, натягнута на нових дерев’яних балках з іншого боку обваленої конструкції даху пам’ятки архітектури національного значення?» – зазначив заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Юрій Холод.

У департаменті архітектури та містобудування ЛОДА додали, що Галерея мистецтв не має відповідного дозволу на проведення реставраційних, протиаварійних робіт чи реконструкції, тож це є кримінальним правопорушенням. «Це також означає, що немає технічного проекту організації робіт і відповідного нагляду за їх проведенням, дотримання техніки безпеки й охорони праці робітників на цьому об’єкті», – зазначили в ЛОДА.

У ЛОДА додали, що охоронний договір від грудня 2012 року зобов’язує Львівську галерею мистецтв утримувати в належному стані, проводити наукові дослідження, виготовляти ПКД та реставрувати пам’ятку архітектури національного значення 1739 року – колишній костел Капуцинів.

Щодо висновків комісії, яка працювала в Олеську влітку, то в ЛОДА розповіли, що 10 липня галерея звернулася до департаменту щодо надання дозволу на проведення робіт на пам’ятці. «ЛОДА відмовила, повідомивши, що роботи на пам’ятці можуть бути проведені лише за умови виготовлення ПКД. Водночас виготовлення ПКД не передбачено Програмою охорони і збереження культурної спадщини, щоб не допустити розпорошення коштів. До того ж, це завдання взяла на себе Галерея в охоронному договорі. Про інші варіанти співпраці до цього часу не йшлося», – кажуть обласні чиновники.

Також у ЛОДА стверджують, що ще в березні 2019 року дали згоду на передачу цієї й інших пам’яток на баланс Мінкульту. За кошти обласного бюджету ЛОДА виготовила технічні паспорти замків, які планували передати Міністерству культури, молоді та спорту. Також департамент архітектури та містобудування Львівської ОДА забезпечив реєстрацію цих пам’яток у Фонді держмайна. «Відтак, після доручення голови ЛОДА Маркіяна Мальського про передачу пам’яток, 23 серпня 2019 року ми звернулися з відповідним листом до Міністерства культури. Відповіді не отримали. Міністерство перебуває на стадії реорганізації, тому, можливо, саме через це її довелося чекати», – додали в облдержадміністрації.