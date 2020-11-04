Дах монастиря капуцинів в Олеську відремонтують до кінця року.

 

В Олеську відремонтують дах колишнього монастиря капуцинів, який частково обвалився узимку. Львівська національна галерея мистецтв імені Бориса Возницького  уклала угоду на ремонтно-реставраційні роботи з ПП «Спецавтогідробуд».

 

Фото www.facebook.com/lvivartgallery

 

Кошти на ремонтно-реставраційні роботи у пам’ятці архітектури національного значення – у костьолі, що його звели 1739 року і яке тепер служить фондосховищем Львівської національної галереї мистецтв імені Бориса Возницького - там зберігаються скульптури, меблі, предмети декору, виділило Міністерство культури.

 

 У тендері на ремонт даху монастиря змагалося троє учасників. Переможцем тендеру визначили ПП «Спецавтогідробуд», яке запропонувало найнижчу ціну – 19 мільйонів 271 тисячу гривень.

 

Відповідно до договору, укладеного 30 жовтня, підрядник має замінити дерев’яну основу даху та перекласти черепицю. Також у межах ремонту планують відновити маленьку дзвіницю. Усі роботи підрядник має виконати до кінця 2020 року.

 

Фото www.facebook.com/lvivartgallery

 

До слова, у червні цього року комплекси замків, що входять до туристичного маршруту «Золота підкова» – Золочівський, Олеський та Підгорецький, а також П’ятничанську вежу – передали на баланс Міністерства культури.

 

Наприкінці жовтня стартував ремонт автомобільної дороги до «Золотої підкови Львівщини» сполученням Ясенів – Золочів. Автошлях з’єднує дороги міжнародного значення Київ-Чоп та Тернопіль-Львів-Рава-Руська. У планах відремонтувати 5 км дороги вздовж Олеського, Підгородецького та Золочівського замків.

 

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