Львівська національна галерея мистецтв отримає премію імені Ґейштора.

Львівська національна галерея мистецтв визнана найкращою інституцією Центральної Європи у сфері реставрації історичних пам’яток і збереження мистецьких творів. Про це повідомив міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко.
"Установа отримає премію імені професора Ґейштора – одного з головних відновлювачів Королівського палацу у Варшаві після того, як його зруйнували нацисти", – зазначив він.
Відомо, що премію вручатимуть 29-го березня цього року у Варшаві.
Ткаченко додав, що останню премію отримав Палац великих литовських князів у Вільнюсі.
Премію заснували 2000-го року – в першу річницю смерті професора Александра Ґейштора.
14.01.2023
Александр ҐЕЙШТОР
(пол. Aleksander Gieysztor; 17 липня 1916, Москва — 9 лютого 1999, Варшава)
Доктор історичних наук (1945), член-кореспондент (1972), академік Польської АН (1980), іноземний член НАН України (1991), Академії медієвістів Америки (Cambridge, Mass.); Бельгійської королівської АН літератури та мистецтв; Академії мистецтва і літератури в Парижі; Шведської королівської академії літератури, історії та античних наук (1982); почесний доктор низки університетів (університет Екс-Марсель в м. Екс-ан-Прованс, 1960; університет м. Бордо (обидва у Франції), 1961; Будапештський університет (Угорщина), 1975; Сорбонна (Париж), 1976; Московський університет (Москва), 1980; Оксфордський університет (Оксфорд, Велика Британія), 1984 та ін.).