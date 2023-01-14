Львівська національна галерея мистецтв отримає премію імені Ґейштора.

Львівська національна галерея мистецтв визнана найкращою інституцією Центральної Європи у сфері реставрації історичних пам’яток і збереження мистецьких творів. Про це повідомив міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Установа отримає премію імені професора Ґейштора – одного з головних відновлювачів Королівського палацу у Варшаві після того, як його зруйнували нацисти", – зазначив він.

Відомо, що премію вручатимуть 29-го березня цього року у Варшаві.

Ткаченко додав, що останню премію отримав Палац великих литовських князів у Вільнюсі.

Премію заснували 2000-го року – в першу річницю смерті професора Александра Ґейштора.