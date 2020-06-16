Галицькі хроніки COVID-19: 16 червня.

Станом на 09:00, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях загалом виявили 6364 випадки захворювання на COVID-19. За вчорашню добу – 198 нових інфікованих: 43 – в Івано-Франківській, 139 – у Львівській (із 557 проведених ПЛР-тестів) і 16 – у Тернопільській області (зі 154 досліджень). У ДУ "Тернопільський ОЛЦ МОЗ України" також дослідили 359 взірців біоматеріалу, який доставили з Львівської області.
За даними РНБО, за минулу добу зафіксовано одну смерть у Львівській області, загальна кількість людей, які померли внаслідок коронавірусної інфекції на Львівщині, – 96. Утім за інформацією Львівської міськради, на Львівщині зафіксовано вже 100 летальних випадків. Таким чином, смертність через наслідки інфікування коронавірусом в Галичині становить тепер 3,5%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
16 червня (09:00): 1483 випадки, 16 нових
м. Тернопіль – 2 особи
Тернопільський район – 1 особа
Збаразький район – 5 осіб
Бережанський район – 1 особа
Зборівський район – 1 особа
Шумський район – 6 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
16 червня (09:00): 3072 випадки, 139 нових
Місто Львів – 89 осіб
Стрийський район – 5 осіб
Жидачівський район – 1 особа
Миколаївський район – 6 осіб
Кам'янка-Бузький район – 4 особи
Бродівський район – 3 особи
Перемишлянський район – 1 особа
Пустомитівський район – 13 осіб
Яворівський район – 8 осіб
Дрогобицький район – 4 особи
Городоцький район – 2 особи
Жовківський район – 1 особа
Мостиський район – 1 особа
Самбірський район – 1 особа
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
16 червня (09:00): 1809 випадків, 43 нові
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, ЦГЗ України станом на 09:00 16 червня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.16.06.2020