Галицькі хроніки COVID-19: 16 червня.

Станом на 09:00, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях загалом виявили‭ 6364‬ випадки захворювання на COVID-19. За вчорашню добу – 198 нових інфікованих: 43 – в Івано-Франківській, 139 – у Львівській (із 557 проведених ПЛР-тестів) і 16 – у Тернопільській області (зі 154 досліджень). У ДУ "Тернопільський ОЛЦ МОЗ України" також дослідили 359 взірців біоматеріалу, який доставили з Львівської області. 

 

 
За даними РНБО, за минулу добу зафіксовано одну смерть у Львівській області, загальна кількість людей, які померли внаслідок коронавірусної інфекції на Львівщині, – 96. Утім за інформацією Львівської міськради, на Львівщині зафіксовано вже 100 летальних випадків. Таким чином, смертність через наслідки інфікування коронавірусом в Галичині становить тепер 3,5%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

16 червня (09:00): 1483 випадки, 16 нових

м. Тернопіль – 2 особи

Тернопільський район – 1 особа

Збаразький район – 5 осіб

Бережанський район – 1 особа

Зборівський район – 1 особа

Шумський район – 6 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

16 червня (09:00): 3072 випадки, ‭139‬ нових

Місто Львів – 89 осіб

Стрийський район – 5 осіб 

Жидачівський район – 1 особа

Миколаївський район – 6 осіб

Кам'янка-Бузький район – 4 особи

Бродівський район – 3 особи

Перемишлянський район – 1 особа

Пустомитівський район – 13 осіб

Яворівський район – 8 осіб

Дрогобицький район – 4 особи

Городоцький район – 2 особи

Жовківський район – 1 особа

Мостиський район – 1 особа

Самбірський район – 1 особа

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

16 червня (09:00): 1809 випадків, 43 нові

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, ЦГЗ України станом на 09:00 16 червня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях. 

 

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

16.06.2020

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