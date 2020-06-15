Галицькі хроніки COVID-19: 15 червня.

Станом на 09:00, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях загалом виявили 6166 випадків захворювання на COVID-19. За вчорашню добу – 214 нових інфікованих: 38 – в Івано-Франківській, 136 – у Львівській (із 668 проведених ПЛР-тестів) і 40 – у Тернопільській області (зі 132 досліджених зразків методом ПЛР). У ДУ "Тернопільський ОЛЦ МОЗ України" також дослідили 71 взірець матеріалу, який доставили зі Львівщини.
За минулу добу зафіксовано 3 летальні випадки у Львівській області та один – в Івано-Франківській. Смертність через ускладнення коронавірусної хвороби в Галичині тепер становить 3,5%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
15 червня (09:00): 1467 випадків, 40 нових
м. Тернопіль – 13 осіб
Лановецький район – 13 осіб
Збаразький район – 6 осіб
Бучацький район – 2 особи
Тернопільський район – 3 особи
Кременецький район – 1 особа
Шумський район – 2 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
15 червня (09:00): 2933 випадки, 136 нових, 3 летальні
м. Львів – 86 осіб
Пустомитівськаий район – 13 осіб
Яворівський район – 9 осіб
Жовківський район – 6 осіб
Миколаївський район – 1 особа
Городоцький район – 4 особи
Сокальський район – 3 особи
Сколівський район – 2 особи
Кам’янка-Бузький район – 1 особа
Радехівський район – 1 особа
Самбірський район – 1 особа
Старосамбірський район – 1 особа
Перемишлянський район – 1 особа
Мостиський район – 1 особа
м. Червоноград – 5 осіб
Дрогобицький район – 1 особа
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
15 червня (09:00): 1766 випадків, 38 нових, 1 летальний
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними ЦГЗ України станом на 09:00 15 червня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.15.06.2020