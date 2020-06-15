Галицькі хроніки COVID-19: 15 червня.

 

Станом на 09:00, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях загалом виявили‭ 6166‬‬‬ випадків захворювання на COVID-19. За вчорашню добу – 214 нових інфікованих: 38 – в Івано-Франківській, 136 – у Львівській (із 668 проведених ПЛР-тестів) і 40 – у Тернопільській області (зі 132 досліджених зразків методом ПЛР). У ДУ "Тернопільський ОЛЦ МОЗ України" також дослідили 71 взірець матеріалу, який доставили зі Львівщини. 

 

 
За минулу добу зафіксовано 3 летальні випадки у Львівській області та один – в Івано-Франківській. Смертність через ускладнення коронавірусної хвороби в Галичині тепер становить 3,5%. 
 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

15 червня (09:00): 1467 випадків, 40 нових

 

м. Тернопіль – 13 осіб

Лановецький район – 13 осіб

Збаразький район – 6 осіб

Бучацький район – 2 особи

Тернопільський район – 3 особи

Кременецький район – 1 особа

Шумський район – 2 особи

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

15 червня (09:00): 2933 випадки, 136 нових, 3 летальні

м. Львів – 86 осіб

Пустомитівськаий район – 13 осіб

Яворівський район – 9 осіб

Жовківський район – 6 осіб

Миколаївський район – 1 особа

Городоцький район – 4 особи

Сокальський район – 3 особи

Сколівський район – 2 особи

Кам’янка-Бузький район – 1 особа

Радехівський район – 1 особа

Самбірський район – 1 особа

Старосамбірський район – 1 особа

Перемишлянський район – 1 особа

Мостиський район – 1 особа

м. Червоноград – 5 осіб

Дрогобицький район – 1 особа

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

15 червня (09:00): 1766 випадків, 38 нових, 1 летальний

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними ЦГЗ України станом на 09:00 15 червня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях. 

 

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

15.06.2020

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