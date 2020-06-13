джмелі пролітають верхів’ями стебел
пасуться у головах конюшин
вони не звертають уваги на тебе
не підглядай – кажуть –
пиши
кружляють байдуже – хоча ось розвідник
потяг за собою зволохатілий звук
і зупинився на чашечці квітки
і нагинає її
у траву
і так витанцьовує з нею й над нею
і так вже примушує до співжиття
золотим хоботком приклеївсь
проламавши пелюсток
дах
підглядаєш? – гудіння джмелине
питається в мене – кажу що так:
– як точиться мед зі слини
– як віддається квітка проста
– як світ заростає травою по пахви
– як спів поміщається в горлі дрозда
– як ріки пливуть і як вони пахнуть
як дощ і його зелена
вода
а ти? – я питаюся в ситого бевзя
підглянув в комп’ютері стиль і письмо?
– звідки у вас підозра береться
пане
Махно?
– невже ми знайомі? – не відступаю
і де зустрічалися? – підкажіть
– я мовою квітів абетки читаю
очима гострими як
ножі
у формі неначе з команди реґбі
джміль відлетів у джмелиний дім
– залишивши мене під деревом
при письмі –
так як я хотів
(знимка вгорі Софії Махно)
13.06.2020