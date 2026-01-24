Навіть у хатку синього дощу

Василь МАХНО

 

Нікому не поскаржишся, бо йдеш.

Ріку на спинах звірів не вигадуй:

ось вершники допалися до веж,

ось садівник нам витне коло саду,

 

чи коло саду буде він, чи там

у тому колі, як зерно у ґрунті

він стереже нам ріки у ґрунтах,

він наче вербна гілка на покуті,

 

а вершники при брамі й біля стін,

у вовні диму, в саді й поза садом:

той садівник вже обтинає дім

і обтинає ґрона винограду.

 

А вершники штурмують дім і сад,

а садівник уперто тне і садить:

бо кожен сам, бо кожен собі сам,

бо кожен садівник у тому саді.

 

І звірі, що несуть річковий плин

на спинах вигнутих, на хутрі і на шкірі,

вони – не сад, не дім і не полин,

вже не ріка і, навіть, вже не звірі,

 

тому що в них є буйволячий ріг,

лисиче вухо, чорний ґудзик носа.

Вони і сад, і срібло зимних рік

несуть собі, несуть-не-переносять.

 

А ти ідеш, вигадуєш. З брови

ріка вже тужавіє, сад – проллється.

Дім виростає з пазухи трави,

із пазурів, із листя черепиці.

 

Облога вершників від тебе аніруш.

В той сад я їх ніколи не впущу –

ні в дім зелений, в королівство руж,

ні, навіть, в хатку

синього дощу.

 

 

 

24.01.2026

