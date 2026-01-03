Усе іде так як воно іде

Василь МАХНО

 

Вчергове сніг, вступивши над ріку,

прокукурікав нам: кукуріку,

а може просто встигнув безшелесно

торкнутись течії й моїх тривог,

тож ми тримали цю ріку удвох:

тілесним звуком й тілом безтілесним.

 

Чому цей сніг з родини когутів?

Чому він в пір’я вбратися хотів?

Не запитав, бо ввесь ув снігопаді.

Мені лише – віконце та горіх

та кукурікання насипалося в міх,

та сніг ріки поназивався садом.

 

Невже мені він чимось завинив?

Я не встигаю бігати за ним,

ні дописати лист, ні вичитати верстку,

ні визнати букет своїх провин.

Та ж херувим, що співом хоровим,

ковтає сніг зі срібного наперстка,

 

поскаржиться на горло і мігдалки,

колоду в оці та на власні скалки

й залишиться при снігові, як ми:

зі снігом, тобто я тепер з-над двору

і сніг, що кукурікає із хором,

колядників, в грудневім дні зими.

 

Та все-одно ніщо нам не замінить

ці викладені снігом білі стіни;

розпіяних грудневих когутів,

й ріку, куди пірнає сніг, й кудою

пливе мій вірш під снігом й над рікою

що падає на мене і мій дім.

 

Та все одно налипне сніг на бампер

і буде шуба снігової баби,

ріка побілена та вовняні нитки

і когутяче піяння над ранок,

узвар із сушені, налитий в дзбанок,

і житній хліб, і вільгість від ріки.

 

То що я так цим снігом перейнявся?

Чому роками по дворах тинявся,

щоб втямити, що рік живе як день?

Що можуть когути, а можуть херувими

проспівувати сніг і перебути зими,

що все іде

так як воно іде.

 

 

03.01.2026

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Етика театру під час війни
4 січня 2026 року о 12:00 у Львівському академічному театрі імені Леся Курбаса відбудеться публічне обговорення-дискусія «Межі дозволеного: художні засоби сучасного театру в умовах війни».
02.01.26 | | Штука
Що з цим робити?
Тарас Прохасько
А найгірше з переживань – що не знаю, що з цим має робити тато. Що є адекватністю? До чого – так би мовити – дитину готувати. Бо не знаю, що буде у цих малих далі.
01.01.26 | | Дискурси
Небезпечні теми у гарячому стані
Влада Ралко
У центрі уваги чи не усіх моїх проєктів стоїть питання про різницю між силою та насиллям і нерозривність життя та смерті. Мене завжди хвилювала точка, де людина починає миритися з насиллям, де починає вважати насилля законом і нормою.
01.01.26 | | Штука
Калярепа з каляфйорами
Юрій Винничук
Вступаємо в Новий рік, який, мабуть, буде сповнений невідомості, неочікуваності і змарнованих планів. Але ніц нам не зашкодить трішки розслабитися і забутися.
31.12.25 | | Дискурси
Такий собі ейдос
Юрко ТИМЧУК
«Конкретна наявність абстрактного» за океаном мала всі риси фарсу, а на наших теренах традиційно продовжується трагікомедія. Огляд подій тижня.
30.12.25 | | Україна
Архетиповий метапростір соціальних наук
Тарас ПЛАХТІЙ
Трансдисциплінарне модельне середовище для аналізу та інтеграції моделей поведінкового вибору в соціальних системах
30.12.25 | | Дискурси
Мінус 2025
Ростислав Шпук
Немає сенсу запитувати «бути, чи не бути», якщо рішення приймаєш не ти, що б там не було… Унікальний Ґєник Гаврилів загинув від осколково-кульового.
29.12.25 | | Дискурси
Пам’ятник
Віталій Портников
«Ось пам’ятник, ось! Просто він під охороною, і вже чотири роки його ніхто не бачив! Його оберігають від російських бомбардувань...»
28.12.25 | | Дискурси

© 2026 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.