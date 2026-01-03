Усе іде так як воно іде

Вчергове сніг, вступивши над ріку,

прокукурікав нам: кукуріку,

а може просто встигнув безшелесно

торкнутись течії й моїх тривог,

тож ми тримали цю ріку удвох:

тілесним звуком й тілом безтілесним.

Чому цей сніг з родини когутів?

Чому він в пір’я вбратися хотів?

Не запитав, бо ввесь ув снігопаді.

Мені лише – віконце та горіх

та кукурікання насипалося в міх,

та сніг ріки поназивався садом.

Невже мені він чимось завинив?

Я не встигаю бігати за ним,

ні дописати лист, ні вичитати верстку,

ні визнати букет своїх провин.

Та ж херувим, що співом хоровим,

ковтає сніг зі срібного наперстка,

поскаржиться на горло і мігдалки,

колоду в оці та на власні скалки

й залишиться при снігові, як ми:

зі снігом, тобто я тепер з-над двору

і сніг, що кукурікає із хором,

колядників, в грудневім дні зими.

Та все-одно ніщо нам не замінить

ці викладені снігом білі стіни;

розпіяних грудневих когутів,

й ріку, куди пірнає сніг, й кудою

пливе мій вірш під снігом й над рікою

що падає на мене і мій дім.

Та все одно налипне сніг на бампер

і буде шуба снігової баби,

ріка побілена та вовняні нитки

і когутяче піяння над ранок,

узвар із сушені, налитий в дзбанок,

і житній хліб, і вільгість від ріки.

То що я так цим снігом перейнявся?

Чому роками по дворах тинявся,

щоб втямити, що рік живе як день?

Що можуть когути, а можуть херувими

проспівувати сніг і перебути зими,

що все іде

так як воно іде.