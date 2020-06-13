Галицькі хроніки COVID-19: 13 червня.

Станом на 09:00, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили‭ 5756 ‬‬‬випадків захворювання на COVID-19. За вчорашню добу – 189 нових інфікованих: 26 – в Івано-Франківській, 132 – у Львівській (із 639 проведених ПЛР-тестів) і 31 – у Тернопільській області (проведено 563 дослідження методом ПЛР).

За даними ЦГЗ, протягом минулої доби у Львівській області померло двоє людей з COVID-19. Летальність через ускладнення коронавірусної хвороби в Галичині становить тепер 3,6%.

За весь час пандемії у трьох областях загалом видужало 2616‬‬ людей. За минулу добу – 10 осіб: 6 на Львівщині та 4 – на Тернопіллі.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

13 червня (09:00): 1404 випадки, 31 новий (дані ДУ "Тернопільський ОЛЦ МОЗ України" ЦГЗ України інформує про 1403 випадки)

м. Тернопіль – 13 осіб

Тернопільський район – 3 особи

Збаразький район – 1 особа

Заліщицький район – 6 осіб

Козівський район – 8 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

13 червня (09:00): 2658 випадків, 132 нові

м. Львів – 59 осіб

Золочівський район – 1 особа

Яворівський район – 23 особи

Городоцький район – 1 особа

Пустомитівський район – 22 особи

Жовківський район – 5 осіб

м. Стрий – 3 особи

Турківський район – 2 особи

Кам'янка-Бузький район – 6 осіб

Бродівський район – 7 осіб

Самбірський район – 1 особа

Перемишлянський район – 1 особа

Буський район – 1 особа

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

13 червня (09:00): 1695 випадків, 26 нових

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними ЦГЗ України станом на 09:00 13 червня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.