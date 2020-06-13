Галицькі хроніки COVID-19: 13 червня.

 

Станом на 09:00, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили‭ 5756 ‬‬‬випадків захворювання на COVID-19. За вчорашню добу – 189 нових інфікованих: 26 – в Івано-Франківській, 132 – у Львівській (із 639 проведених ПЛР-тестів) і 31 – у Тернопільській області (проведено 563 дослідження методом ПЛР). 

 

 

За даними ЦГЗ, протягом минулої доби у Львівській області померло двоє людей з COVID-19. Летальність через ускладнення коронавірусної хвороби в Галичині становить тепер 3,6%.

 

За весь час пандемії у трьох областях загалом видужало 2616‬‬ людей. За минулу добу – 10 осіб: 6 на Львівщині та 4 – на Тернопіллі.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

13 червня (09:00): 1404 випадки, 31 новий (дані ДУ "Тернопільський ОЛЦ МОЗ України" ЦГЗ України інформує про 1403 випадки)

м. Тернопіль – 13 осіб

Тернопільський район – 3 особи

Збаразький район – 1 особа

Заліщицький район – 6 осіб

Козівський район – 8 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

13 червня (09:00): 2658 випадків, 132 нові

м. Львів – 59 осіб

Золочівський район – 1 особа

Яворівський район – 23 особи

Городоцький район – 1 особа

Пустомитівський район – 22 особи

Жовківський район – 5 осіб

м. Стрий – 3 особи

Турківський район – 2 особи

Кам'янка-Бузький район – 6 осіб

Бродівський район – 7 осіб

Самбірський район – 1 особа

Перемишлянський район – 1 особа

Буський район – 1 особа

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

13 червня (09:00): 1695 випадків, 26 нових

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними ЦГЗ України станом на 09:00 13 червня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях. 

 

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

13.06.2020

До теми

Хлопаки не плачуть над розвіяними вітром
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
​Створюється враження, що актуальні антирасистські виступи у США та Європі вже відірвалися від першопричини – смерті Джорджа Флойда під час затримання поліцією – й зажили власним суверенним життям.
12.06.20 | | У світі
Галичина 1910–1914 років – очима «Діла»
Костянтин КУРИЛИШИН
Суспільно-політичне, економічне, культурне життя Галичини 1910–1914 рр. за публікаціями часопису «Діло». Продовження амбітного проєкту Костянтина Курилишина: бібліографічне опрацювання змісту найвагомішої галицької газети за всі 60 років її існування
11.06.20 | | Минуле
Мова матері, мова батька
Тот Крістіна
Місяць авторських читань 2020 відбудеться від 1 до 31 липня у Львові, в Україні, в онлайні – а отже, всюди, де ви захочете почути і побачити сучасну європейську літературу!
11.06.20 | | Штука
«І зрідка випивав не згірше, як Мамай»
Юрій Винничук
Лев Будай. Ще одне ім'я з антології розстріляних, замордованих, змушених до самогубства, замучених в таборах українських письменників
10.06.20 | | Дискурси
Паноптикум уяви
Єва Райська
Колажна експозиція «Тварини і люди» Олександра Максимова в дрогобицькому Палаці мистецтв (Вілла Б’янки)– це передовсім про пам’ять. Особисту та національну. Про можливість намацати наші історичні травми.
09.06.20 | | Штука
Наскільки надійними є наукові результати?
Експеримент перевірив, чи вчені, оцінюючи ті самі дані, отримають однакові результати.
09.06.20 | | Наука
Історія полюбляє бути довгою
Ілько ЛЕМКО
Переривчастість світового історичного контексту волає «Зупинися, мите! Ти прекрасна!» А його тяглість прозаїчно витвережує: «Все пройде, і це також»
09.06.20 | | Дискурси
Лектура і культура
Володимир Микитюк
Наші «реформи» шкільної лектури з української літератури приречені. Укладачі більше «додають» до Програми, аніж «викидають». Тільки ж ефект зворотній – молодь читає щораз менше 
09.06.20 | | Україна

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.