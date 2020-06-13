Галицькі хроніки COVID-19: 13 червня.

Станом на 09:00, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили 5756 випадків захворювання на COVID-19. За вчорашню добу – 189 нових інфікованих: 26 – в Івано-Франківській, 132 – у Львівській (із 639 проведених ПЛР-тестів) і 31 – у Тернопільській області (проведено 563 дослідження методом ПЛР).
За даними ЦГЗ, протягом минулої доби у Львівській області померло двоє людей з COVID-19. Летальність через ускладнення коронавірусної хвороби в Галичині становить тепер 3,6%.
За весь час пандемії у трьох областях загалом видужало 2616 людей. За минулу добу – 10 осіб: 6 на Львівщині та 4 – на Тернопіллі.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
13 червня (09:00): 1404 випадки, 31 новий (дані ДУ "Тернопільський ОЛЦ МОЗ України" ЦГЗ України інформує про 1403 випадки)
м. Тернопіль – 13 осіб
Тернопільський район – 3 особи
Збаразький район – 1 особа
Заліщицький район – 6 осіб
Козівський район – 8 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
13 червня (09:00): 2658 випадків, 132 нові
м. Львів – 59 осіб
Золочівський район – 1 особа
Яворівський район – 23 особи
Городоцький район – 1 особа
Пустомитівський район – 22 особи
Жовківський район – 5 осіб
м. Стрий – 3 особи
Турківський район – 2 особи
Кам'янка-Бузький район – 6 осіб
Бродівський район – 7 осіб
Самбірський район – 1 особа
Перемишлянський район – 1 особа
Буський район – 1 особа
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
13 червня (09:00): 1695 випадків, 26 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними ЦГЗ України станом на 09:00 13 червня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.13.06.2020