Галицькі хроніки COVID-19: 12 червня.

 

Станом на 09:00, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили‭ 5567 ‬‬‬випадків захворювання на COVID-19. За вчорашню добу – 155 нових інфікованих: 20 – в Івано-Франківській, 112 – у Львівській (із 534 проведених ПЛР-тестів) і 23 (за даними ДУ "Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України" – 24) – у Тернопільській області (проведено 427 досліджень методом ПЛР). Кількість нових підтверджених випадків за добу на Львівщині знову є найбільшою в Україні.

 

 

За даними ЦГЗ, протягом минулої доби у Львівській області зафіксовано три смерті, спричинені COVID-19. Летальність в Галичині становить 3,8%.

 

За весь час пандемії у трьох областях загалом видужало 2606‬‬ людей. За минулу добу – по 9 осіб у Львівській та Івано-Франківській областях і 12 – у Тернопільській.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

12 червня (09:00): 1373 випадки, 24 нові (за даними ДУ "Тернопільський ОЛЦ МОЗ України"​)

м. Тернопіль – 1 особа

Тернопільський район – 3 особи

Збаразький район – 3 особи

Шумський район – 9 осіб

Кременецький район – 4 особи

Лановецький район – 3 особи

Бучацький район – 1 особа

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

12 червня (09:00): 2526 випадків, 112 нових, 3 летальні

 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

12 червня (09:00): 1669 випадків, 20 нових

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними ЦГЗ України станом на 09:00 12 червня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях. 

 

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

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