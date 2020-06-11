Галицькі хроніки COVID-19: 11 червня.

Станом на 09:00, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили 5412 випадків захворювання на COVID-19. За вчорашню добу – 188 нових інфікованих: 27 – в Івано-Франківській, 125 – у Львівській (із 640 проведених ПЛР-тестів) і 36 – у Тернопільській області (проведено 634 дослідження методом ПЛР). Кількість нових підтверджених випадків за добу на Львівщині – найбільша в Україні.
За даними ЦГЗ, протягом минулої доби у Львівській області зафіксовано 10 смертей, спричинених COVID-19, ще одну на Івано-Франківщині. Летальність у Галичині від ускладнень коронавірусної хвороби становить тепер 3,8%.
За весь час пандемії у трьох областях загалом видужало 2576 людей. За минулу добу – 32 особи у Львівській області та 8 – у Тернопільській.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
11 червня (09:30): 1349 випадків, 36 нових
м. Тернопіль – 13 осіб
Тернопільський район – 11 осіб
Збаразький район – 1 особа
Козівський район – 6 осіб
Заліщицький район – 3 особи
Бучацький район – 1 особа
Чортківський район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
11 червня (09:30): 2414 випадків, 125 нових, 10 летальних
м. Львів – 72 особи
Пустомитівський район – 20 осіб
Кам'янка-Бузький район – 4 особи
Бродівський район – 1 особа
Перемишлянський район – 2 особи
Городоцький район – 5 осіб
Яворівський район – 1 особа
Жовківський район – 14 осіб
Червоноград – 1 особа
Сокальський район – 2 особи
Миколаївський район – 2 особи
Жидачівський район – 1 особа
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
11 червня (09:30): 1649 випадків, 27 нових, 1 летальний
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними ЦГЗ України станом на 09:00 11 червня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.11.06.2020