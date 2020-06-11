Галицькі хроніки COVID-19: 11 червня.

Станом на 09:00, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили‭ 5412 ‬‬‬випадків захворювання на COVID-19. За вчорашню добу – 188 нових інфікованих: 27 – в Івано-Франківській, 125 – у Львівській (із 640 проведених ПЛР-тестів) і 36 – у Тернопільській області (проведено 634 дослідження методом ПЛР). Кількість нових підтверджених випадків за добу на Львівщині – найбільша в Україні.

За даними ЦГЗ, протягом минулої доби у Львівській області зафіксовано 10 смертей, спричинених COVID-19, ще одну на Івано-Франківщині. Летальність у Галичині від ускладнень коронавірусної хвороби становить тепер 3,8%.



За весь час пандемії у трьох областях загалом видужало 2576‬‬ людей. За минулу добу – 32 особи у Львівській області та 8 – у Тернопільській.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

11 червня (09:30): 1349 випадків, 36 нових

м. Тернопіль – 13 осіб

Тернопільський район – 11 осіб

Збаразький район – 1 особа

Козівський район – 6 осіб

Заліщицький район – 3 особи

Бучацький район – 1 особа

Чортківський район – 1 особа

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

11 червня (09:30): 2414 випадків, 125 нових, 10 летальних

м. Львів – 72 особи

Пустомитівський район – 20 осіб

Кам'янка-Бузький район – 4 особи

Бродівський район – 1 особа

Перемишлянський район – 2 особи

Городоцький район – 5 осіб

Яворівський район – 1 особа

Жовківський район – 14 осіб

Червоноград – 1 особа

Сокальський район – 2 особи

Миколаївський район – 2 особи

Жидачівський район – 1 особа

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

11 червня (09:30): 1649 випадків, 27 нових, 1 летальний

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними ЦГЗ України станом на 09:00 11 червня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.