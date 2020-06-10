Галицькі хроніки COVID-19: 10 червня.

 

Станом на 09:30, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили‭ 5224 ‬‬‬випадки захворювання на COVID-19. За вчорашню добу – 106 нових інфікованих: 20 – в Івано-Франківській, 78 – у Львівській (із 411 проведених ПЛР-тестів) і 8 – у Тернопільській області. 

 


Протягом минулої доби у Львівській області померло 4 пацієнти з COVID-19, ще одну смерть зафіксували на Івано-Франківщині. Летальність черз ускладнення коронавірусної хвороби в Галичині утримується на рівні 3,7%.


За весь час пандемії у трьох областях загалом видужало 2536‬ людей. За минулу добу – 26 осіб у Львівській області.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

10 червня (09:30): 1313 випадків, 8 нових

Тернопіль – 7 осіб

Тернопільський район – 1 особа

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

10 червня (09:30): 2289 випадків, 78 нових, 4 летальні

м. Львів – 45 осіб

Червоноград – 1 особа

Пустомитівський район – 8 осіб

Кам'янка-Бузький район – 8 осіб

Жидачівський район – 3 особи

Жовківський район – 1 особа

Сколівський район –1 особа

Перемишлянський район – 2 особи

Миколаївський район – 1 особа

Яворівський район – 3 особи

Стрийський район – 3 особи

Городоцький район – 2 особи

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

10 червня (09:30): 1622 випадки, 20 нових, 1 летальний 

Івано-Франківськ – 5 осіб,

Тисменицький район – 5 осіб,

Долинський район – 3 особи,

Надвірнянський район – 2 особи,

Калуський район – 2 особи,

Коломийський район – 1 особа,

Рожнятівський район – 1 особа,

Верховинський район – 1 особа

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними ЦГЗ України станом на 09:30 10 червня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях. 

 

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

10.06.2020

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