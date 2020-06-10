Галицькі хроніки COVID-19: 10 червня.

Станом на 09:30, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили 5224 випадки захворювання на COVID-19. За вчорашню добу – 106 нових інфікованих: 20 – в Івано-Франківській, 78 – у Львівській (із 411 проведених ПЛР-тестів) і 8 – у Тернопільській області.
Протягом минулої доби у Львівській області померло 4 пацієнти з COVID-19, ще одну смерть зафіксували на Івано-Франківщині. Летальність черз ускладнення коронавірусної хвороби в Галичині утримується на рівні 3,7%.
За весь час пандемії у трьох областях загалом видужало 2536 людей. За минулу добу – 26 осіб у Львівській області.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
10 червня (09:30): 1313 випадків, 8 нових
Тернопіль – 7 осіб
Тернопільський район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
10 червня (09:30): 2289 випадків, 78 нових, 4 летальні
м. Львів – 45 осіб
Червоноград – 1 особа
Пустомитівський район – 8 осіб
Кам'янка-Бузький район – 8 осіб
Жидачівський район – 3 особи
Жовківський район – 1 особа
Сколівський район –1 особа
Перемишлянський район – 2 особи
Миколаївський район – 1 особа
Яворівський район – 3 особи
Стрийський район – 3 особи
Городоцький район – 2 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
10 червня (09:30): 1622 випадки, 20 нових, 1 летальний
Івано-Франківськ – 5 осіб,
Тисменицький район – 5 осіб,
Долинський район – 3 особи,
Надвірнянський район – 2 особи,
Калуський район – 2 особи,
Коломийський район – 1 особа,
Рожнятівський район – 1 особа,
Верховинський район – 1 особа
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними ЦГЗ України станом на 09:30 10 червня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.10.06.2020