Галицькі хроніки COVID-19: 9 червня.

Станом на 09:30, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили 5118 випадків захворювання на COVID-19. За вчорашню добу – 80 нових інфікованих: 20 – в Івано-Франківській, 49 – у Львівській (із 220 проведених ПЛР-тестів) і 11 – у Тернопільській області (із 78 ПЛР-досліджень. Окрім того, в ДУ "Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України також дослідили 281 взірець біоматеріалу, який доставили із Львівської області).
Протягом минулої доби у Львівській області померло 2 пацієнти із COVID-19, у двох інших областях летальних випадків унаслідое коронавірусу за добу не було. Смертність в Галичині від ускладнень коронавірусної хвороби утримується на рівні 3,7%.
За весь час пандемії у трьох областях загалом видужало 2 510 людей. За минулу добу – 52: семеро осіб у Львівській області та 45 – на Івано-Франківщині.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
9 червня (09:30): 1305 випадків, 11 нових
м. Тернопіль – 4 особи
Тернопільський район – 7 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
9 червня (09:30): 2211 випадків, 49 нових
м. Львів – 38 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
9 червня (09:30): 1602 випадки, 20 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними ЦГЗ України станом на 09:30 9 червня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.09.06.2020