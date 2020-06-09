Галицькі хроніки COVID-19: 9 червня.

 

Станом на 09:30, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили‭ 5118 ‬ ‬‬випадків захворювання на COVID-19. За вчорашню добу – 80 нових інфікованих: 20 – в Івано-Франківській, 49 – у Львівській (із 220 проведених ПЛР-тестів) і 11 – у Тернопільській області (із 78 ПЛР-досліджень. Окрім того, в ДУ "Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України також дослідили 281 взірець біоматеріалу, який доставили із Львівської області).

 

 

Протягом минулої доби у Львівській області померло 2 пацієнти із COVID-19, у двох інших областях летальних випадків унаслідое коронавірусу за добу не було. Смертність в Галичині від ускладнень коронавірусної хвороби утримується на рівні 3,7%.


За весь час пандемії у трьох областях загалом видужало 2 510‬ людей. За минулу добу – 52: семеро осіб у Львівській області та 45 – на Івано-Франківщині.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

9 червня (09:30): 1305 випадків, 11 нових

м. Тернопіль – 4 особи

Тернопільський район – 7 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

9 червня (09:30): 2211 випадків, 49 нових

м. Львів – 38 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

9 червня (09:30): 1602 випадки, 20 нових

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними ЦГЗ України станом на 09:30 9 червня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях. 

 

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

09.06.2020

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