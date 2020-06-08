Галицькі хроніки COVID-19: 8 червня.

Станом на 09:30, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили‭ 5038‬‬ ‬‬випадків захворювання на COVID-19. За вчорашню добу – 80 нових інфікованих: 20 – в Івано-Франківській, 41 – у Львівській (зі 324​ проведених ПЛР-тестів) і 19 – у Тернопільській області (зі 146 ПЛР-досліджень).







Протягом минулої доби у Львівській області померло 2 пацієнти із COVID-19, один – на Івано-Франківщині. Смертність через ускладнення коронавірусної хвороби у нас утримується на равні 3,7%.



За весь час пандемії у трьох областях загалом видужало 2458 людей. За минулу добу – шестеро: по троє осіб у Тернопільській і у Львівській областях.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

8 червня (09:30): 1294 випадки, 19 нових

м. Тернопіль – 7 осіб

Тернопільський район – 10 осіб

Кременецький район – 1 особа

Заліщицький район – 1 особа

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

8 червня (09:30): 2162 випадки, 41 новий, 2 летальні

м. Львів – 23 особи

Городоцький район – 5 осіб

Самбірський район – 2 особи

Пустомитівський район – 4 особи

Перемишлянський район – 2 особи

Дрогобицький район – 2 особи

Буський район – 1 особа

Яворівський район – 1 особа

Бродівський район – 1 особа

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

8 червня (09:30): 1582 випадки, 20 нових, 1 летальний

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними ЦГЗ України станом на 09:30 8 червня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.