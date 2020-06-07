Галицькі хроніки COVID-19: 7 червня.

Станом на 09:30, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили 4 958‬ ‬‬випадків захворювання на COVID-19. За вчорашню добу – 117 нових інфікованих: 29 – в Івано-Франківській, 68 – у Львівській (із 277 проведених ПЛР-тестів) і 20 – у Тернопільській області (із 254 ПЛР-досліджень). Кількість нових хворих за добу на Львівщині – найбільша в Україні.



Протягом минулої доби у Львівській області померло 2 пацієнти із COVID-19, ще одну смерть зафіксовано на Івано-Франківщині. Смертність через ускладнення коронавірусної хвороби в Галичині утримується на рівні 3,7%.



За весь час пандемії у трьох областях загалом видужало 2 452 людини. За минулу добу – 53: 7 осіб – у Тернопільській, 15 – у Львівській та 31 – в Івано-Франківській області.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

7 червня (09:30): 1275 випадків, 20 нових

м. Тернопіль – 15 осіб

Тернопільський район – 1 особа

Збаразький район – 2 особи

Шумський район – 2 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

7 червня (09:30): 2121 випадок, 68 нових

м. Львів – 40 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

7 червня (09:30): 1562 випадки, 29 нових

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними ЦГЗ України станом на 09:30 7 червня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.