Галицькі хроніки COVID-19: 6 червня.

 

Станом на 09:30, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили 4841 ‬‬випадок захворювання на COVID-19. За вчорашню добу – 112 нових інфікованих: 26 – в Івано-Франківській, 65 – у Львівській і 21 – у Тернопільській області. 

 

 


Протягом минулої доби у Львівській області померло 4 пацієнти із COVID-19, ще одну смерть зафіксовано на Івано-Франківщині. Летальність коронавірусної хвороби в Галичині утримується на рівні 3,7%.

 


За весь час пандемії у трьох областях загалом видужало 2399 людей. За минулу добу – 51: 14 осіб – у Тернопільській, 14 – у Львівській та 13 – в Івано-Франківській області. 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

6 червня (09:30): 1255 випадків, 21 новий 

Тернопіль – 9 осіб,

Тернопільський район – 6 осіб,

Козівський район – 1 особа,

Кременецький район – 3 особи,

Збаразький район – 2 особи.

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

6 червня (09:30): 2053 випадків, 65 нових, 4 летальних

Львів – 37 осіб.

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

6 червня (09:30): 1533 випадків, 26 нових, 1 летальний

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними ЦГЗ України станом на 09:30 5 червня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях. 

 

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

06.06.2020

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