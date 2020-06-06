Галицькі хроніки COVID-19: 6 червня.

Станом на 09:30, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили 4841 випадок захворювання на COVID-19. За вчорашню добу – 112 нових інфікованих: 26 – в Івано-Франківській, 65 – у Львівській і 21 – у Тернопільській області.
Протягом минулої доби у Львівській області померло 4 пацієнти із COVID-19, ще одну смерть зафіксовано на Івано-Франківщині. Летальність коронавірусної хвороби в Галичині утримується на рівні 3,7%.
За весь час пандемії у трьох областях загалом видужало 2399 людей. За минулу добу – 51: 14 осіб – у Тернопільській, 14 – у Львівській та 13 – в Івано-Франківській області.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
6 червня (09:30): 1255 випадків, 21 новий
Тернопіль – 9 осіб,
Тернопільський район – 6 осіб,
Козівський район – 1 особа,
Кременецький район – 3 особи,
Збаразький район – 2 особи.
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
6 червня (09:30): 2053 випадків, 65 нових, 4 летальних
Львів – 37 осіб.
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
6 червня (09:30): 1533 випадків, 26 нових, 1 летальний
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними ЦГЗ України станом на 09:30 5 червня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
06.06.2020