Карантин на Львівщині продовжили до 12 червня.



Через показники захворюваності на коронавірус у Львівській області карантинні заходи на території Львівщини продовжили ще на тиждень. Відповідне рішення ухвалили сьогодні на позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

Фото: loda.gov.ua

Комісія ухвалила рішення продовжити карантин на території області до 12 червня. Окрім того, дозволила госпіталізацію призовників за скеруванням лікарської комісії з метою забезпечення призову, а також перевезення легковими автомобілями з кількістю пасажирів, включаючи водія, до п’яти осіб (без урахування осіб віком до 14 років) або більшою кількістю пасажирів за умови, що вони є членами однієї сім’ї.

«За попередню добу, як і в попередні, найбільші показники захворюваності показує Львів. Враховуючи, що показники постійно зростають і впевнено наближаються до позначки 100 нових інфікованих на добу, про послаблення карантинних заходів не йдеться. Я переконаний, що в цій ситуації нашим пріоритетом має бути життя і здоров’я мешканців Львівщини. Останнім часом спостерігається масове недотримання карантину серед людей, саме це і стає причиною погіршення епідеміологічної ситуації. Вкотре прошу не нехтувати власною безпекою, дотримуватись правил гігієни та враховувати карантинні заходи», – наголосив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

За словами директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ореста Чемериса, за останні сім днів відзначають зростання кількості пацієнтів, які потребують стаціонарного лікування.

«Ми маємо заповненість ліжок майже 23%, а кількість проведених ПЛР-тестувань на 100 тис. населення – 27. Загальний показник інцидентності (кількість хворих за 7 днів на 100 тисяч населення, – ред.) – 16 (по Львову – 32,1, по області – 10,2) не дозволяє нам пом'якшувати карантинні заходи у Львівській області”, – уточнив Орест Чемерис.

Нагадаємо, у Постанові Кабміну передбачено три критерії, за умови дотримання яких можна послаблювати карантин. На Львівщині дотримано лише двох.

На ранок сьогодні, 5 червня, у Львівській області зафіксовано 1988 випадків захворювання, за останню добу – 73 нові.

Натомість на Тернопільщині надалі послаблюють карантинні заходи. Зокрема, згідно з рішенням регіональної комісії з питань ТЕБ і НС при ТОДА, від сьогодні, 5 червня, на території області дозволено:

▪ роботу закладів громадського харчування (зокрема прийом відвідувачів у приміщеннях) з дотриманням відстані не менше як 1,5 м між місцями для сидіння за сусідніми столами та розміщення не більше як чотирьох клієнтів за одним столом;

▪ особам старше 60 років не дотримуватися зобов’язання щодо самоізоляції

▪ діяльність закладів культури, за умови перебування не більше однієї особи на 5 м2

▪ діяльність закладів, що надають послуги з розміщення

▪ проведення релігійних заходів у приміщеннях, за умови перебування не більше 1 особи на 5 м кв.

Із 12 червня на Тернопіллі дозволено:

▪ роботу закладів позашкільної освіти обласного підпорядкування

▪ зняти статус «госпіталь для надання медичної допомоги пацієнтам з підозрою на COVID-19» з Монастириської, Козівської та Заліщицької районних лікарень.

Послаблення стосуються усіх районів області, крім Кременецького та Шумського районів. Під спостереженням перебувають Тернопільський і Збаразький райони, а також місто Тернопіль, оскільки тут спостерігають ріст показника інцидентності. Крім того, продовжено карантин у закладах профтехосвіти фахової передвищої та вищої освіти Кременецького та Шумського районів.