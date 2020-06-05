Галицькі хроніки COVID-19: 5 червня.

Станом на 09:30, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили 4728 ‬‬випадків захворювання на COVID-19. За вчорашню добу – 102 нових інфікованих: 16 – в Івано-Франківській, 73 – у Львівській (із 460 проведених ПЛР-тестів) і 13 – у Тернопільській області (проведено 470 ПЛР-дослідження). На Тернопіллі дані від ЦГЗ України та місцевого лабораторного центру відрізняються. За інформацією лабцентру, впродовж доби в області виявлено не 13, а 14 нових хворих на COVID-19.



Протягом минулої доби у Львівській області помер один пацієнт із COVID-19, ще одну смерть зафіксовано на Івано-Франківщині. Летальність коронавірусної хвороби в Галичині утримується на рівні 3,7%.



За весь час пандемії у трьох областях загалом видужало 2 348 людей. За минулу добу – 13: 5 осіб – у Тернопільській, 2 – у Львівській та 6 – в Івано-Франківській області.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

5 червня (09:30): 1234 випадки, 14 нових (за даними ДУ "Тернопільський ОЛЦ МОЗ України")

м. Тернопіль – 7 осіб

Тернопільський район – 2 особи

Кременецький район – 3 особи

Збаразький район – 1 особа

Теребовлянський район – 1 особа

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

5 червня (09:30): 1988 випадків, 73 нові

Львів – 42 особи

Перемишлянський район – 1 особа

Кам'янка-Бузький район – 2 особи

Жовківський район – 16 осіб

Яворівський район – 8 осіб

Сокальський район – 2 особи

Пустомитівський район – 1 особа

Городоцький район – 1 особа

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

5 червня (09:30): 1507 випадків, 16 нових

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними ЦГЗ України станом на 09:30 5 червня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.