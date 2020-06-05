Галицькі хроніки COVID-19: 5 червня.

 

Станом на 09:30, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили 4728 ‬‬випадків захворювання на COVID-19. За вчорашню добу – 102 нових інфікованих: 16 – в Івано-Франківській, 73 – у Львівській (із 460 проведених ПЛР-тестів) і 13 – у Тернопільській області (проведено 470 ПЛР-дослідження). На Тернопіллі дані від ЦГЗ України та місцевого лабораторного центру відрізняються. За інформацією лабцентру, впродовж доби в області виявлено не 13, а 14 нових хворих на COVID-19.

 


Протягом минулої доби у Львівській області помер один пацієнт із COVID-19, ще одну смерть зафіксовано на Івано-Франківщині. Летальність коронавірусної хвороби в Галичині утримується на рівні 3,7%.

 


За весь час пандемії у трьох областях загалом видужало 2 348 людей. За минулу добу – 13: 5 осіб – у Тернопільській, 2 – у Львівській та 6 – в Івано-Франківській області. 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

5 червня (09:30): 1234 випадки, 14 нових (за даними ДУ "Тернопільський ОЛЦ МОЗ України")

м. Тернопіль – 7 осіб

Тернопільський район – 2 особи

Кременецький район – 3 особи

Збаразький район – 1 особа

Теребовлянський район – 1 особа

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

5 червня (09:30): 1988 випадків, 73 нові

Львів – 42 особи

Перемишлянський район – 1 особа

Кам'янка-Бузький район – 2 особи

Жовківський район – 16 осіб

Яворівський район – 8 осіб

Сокальський район – 2 особи

Пустомитівський район – 1 особа

Городоцький район – 1 особа

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

5 червня (09:30): 1507 випадків, 16 нових

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними ЦГЗ України станом на 09:30 5 червня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях. 

 

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

05.06.2020

До теми

Ген худизни
Поширена серед худих людей генетична мутація посилює процес спалення жиру.
04.06.20 | | Наука
Ольга Кобилянська: вершниця, яка любила білі троянди
Наталія ФЕЩУК
Засушені едельвейси з 19 століття, море у пляшці, флакон парфумів та улюблена цитра. У меморіальному музеї Ольги Кобилянської у Чернівцях зберігаються унікальні речі
04.06.20 | | Минуле
Німеччина
Хосе Марія Карраскаль
Кажуть, що вони – “квадратні голови”, роботящі, агресивні, мають геніїв та справжніх монстрів, хоча Гітлер був австрійцем. Але їхні чесноти перевершують їхні вади.
02.06.20 | | Дискурси
Пам'яті проф. Олега Горникевича, світової слави науковця
Дарія Даревич
У Відні помер один із провідних неврологів, відомий у світі дослідник хвороби Паркінсона та винахідник її лікування, галичанин родом із Сихова
02.06.20 | | Минуле
У Всесвіті ми – виняток?
Дослідження визначило шанси на виникнення простих та розумних форм життя.
02.06.20 | | Наука
Повернення до хуторянства
Андрій ЛЮБКА
Цілком можливо, що хуторянство було дискредитоване навмисно. Адже саме воно стало рушієм ідей українського самостійництва
02.06.20 | | Дискурси
Ми змусимо тебе бути щасливою
Ганна Улюра
Дискомфортна проза сучасної японської письменниці Саяки Мурати написана про примус до щастя. Ретельно збалансований гротеск «Дівчини з крамнички» кричить про цю нову хворобу.
02.06.20 | | Штука
Помер Мирослав Скорик
Сьогодні на 82-му році життя відійшов у вічність композитор, музика якого стала близькою кільком поколінням українців, твори якого нині виконують на сценах усього світу.
01.06.20 | >>>> | Галичина

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.