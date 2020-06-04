Галицькі хроніки COVID-19: 4 червня.

Станом на 09:30, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили 4 626 випадків захворювання на COVID-19. За вчорашню добу – 131 новий інфікований: 26 – в Івано-Франківській, 85 – у Львівській (із 516 проведених ПЛР-тестів) і 20 – у Тернопільській області (проведено 523 ПЛР-дослідження). Кількість хворих за добу на Львівщині вже другий день поспіль найвища в Україні.
За минулу добу у Львівській області померло троє пацієнтів з COVID-19, ще одну смерть зафіксовано на Івано-Франківщині. Смертність від ускладень коронавірусної хвороби в Галичині становить 3,7%.
За весь час пандемії у трьох областях загалом видужало 2 335 людей. За минулу добу – 68: 10 осіб – у Тернопільській, 33 – у Львівській та 25 – в Івано-Франківській області.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
4 червня (09:30): 1220 випадків, 20 нових
Тернопіль – 6 осіб
Тернопільський район – 5 осіб
Теребовлянський район – 1 особа
Кременецький район – 1 особа
Бучацький район – 3 особи
Збаразький район – 4 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
4 червня (09:30): 1915 випадків, 85 нових, 3 летальні
м. Львів — 43 особи
Яворівський район — 3 особи
Сокальський район — 3 особи
Пустомитівський район — 6 осіб
Сколівський район — 1 особа
Жовківський район — 11 осіб
Кам'янка-Бузький район — 3 особи
Бродівський район — 4 особи
Золочівський район — 1 особа
Миколаївський район — 6 осіб
Самбірський район — 1 особа
Трускавець — 2 особи
Городоцький район — 1 особа
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
4 червня (09:30): 1491 випадок, 26 нових, 1 летальний
м. Івано-Франківськ – 6 осіб
Тисменицький район – 2 особи
Галицький район – 2 особи
Рогатинський район – 1 особа
Калуський район – 1 особа
Рожнятівський район – 1 особа
Долинський район – 3 особи
Богородчанський район – 2 особи
Косівський район – 2 особи
Снятинський район – 2 особи
Коломийський район – 4 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними ЦГЗ України станом на 09:30 4 червня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.04.06.2020