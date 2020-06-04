Галицькі хроніки COVID-19: 4 червня.

Станом на 09:30, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили 4 626‬‬ випадків захворювання на COVID-19. За вчорашню добу – 131 новий інфікований: 26 – в Івано-Франківській, 85 – у Львівській (із 516 проведених ПЛР-тестів) і 20 – у Тернопільській області (проведено 523 ПЛР-дослідження). Кількість хворих за добу на Львівщині вже другий день поспіль найвища в Україні.

За минулу добу у Львівській області померло троє пацієнтів з COVID-19, ще одну смерть зафіксовано на Івано-Франківщині. Смертність від ускладень коронавірусної хвороби в Галичині становить 3,7%.

За весь час пандемії у трьох областях загалом видужало 2 335 людей. За минулу добу – 68‬: 10 осіб – у Тернопільській, 33 – у Львівській та 25 – в Івано-Франківській області.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

4 червня (09:30): 1220 випадків, 20 нових

Тернопіль – 6 осіб

Тернопільський район – 5 осіб

Теребовлянський район – 1 особа

Кременецький район – 1 особа

Бучацький район – 3 особи

Збаразький район – 4 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

4 червня (09:30): 1915 випадків, 85 нових, 3 летальні

м. Львів — 43 особи

Яворівський район — 3 особи

Сокальський район — 3 особи

Пустомитівський район — 6 осіб

Сколівський район — 1 особа

Жовківський район — 11 осіб

Кам'янка-Бузький район — 3 особи

Бродівський район — 4 особи

Золочівський район — 1 особа

Миколаївський район — 6 осіб

Самбірський район — 1 особа

Трускавець — 2 особи

Городоцький район — 1 особа

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

4 червня (09:30): 1491 випадок, 26 нових, 1 летальний

м. Івано-Франківськ – 6 осіб

Тисменицький район – 2 особи

Галицький район – 2 особи

Рогатинський район – 1 особа

Калуський район – 1 особа

Рожнятівський район – 1 особа

Долинський район – 3 особи

Богородчанський район – 2 особи

Косівський район – 2 особи

Снятинський район – 2 особи

Коломийський район – 4 особи

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними ЦГЗ України станом на 09:30 4 червня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.