Галицькі хроніки COVID-19: 3 червня.

Станом на 09:30, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили 4 495‬‬ випадків захворювання на COVID-19. За вчорашню добу – 139 нових інфікованих: 23 – в Івано-Франківській, 96 – у Львівській (із 500 проведених ПЛР-тестів) і 20 – у Тернопільській області (проведено 336 ПЛР-досліджень).

Таким чином, кількість діагностованих випадків covid-19 впродовж тижня зросла у Галичині в 1,41 раза: на Івано-Франківщині – у 1,7 раза, на Львівщині – у 1,26 раза та на Тернопіллі – у 2 рази.

Майже сотня випадків коронавірусу за добу є рекордним числом для Львівщини від початку досліджень і найбільшою за добу кількістю виявлених хворих з-поміж регіонів України. Ймовірно, частина нових випадків – це гравці ФК "Карпати", де зафіксовано спалах коронавірусу. Із 65 осіб, які пройшли тестування, майже в половини позитивні результати на COVID-19. Клуб пішов на вимушений карантин.



За минулу добу один пацієнт з COVID-19 помер на Львівщині, у двох інших областях летальних випадків не було. Смертність від ускладень коронавірусної хвороби в Галичині утримується на рівні 3,8%.



За весь час пандемії у трьох областях загалом видужало 2 267 людей. За минулу добу – 65‬: 27‬ осіб – у Тернопільській і по 19 – у Львівській та Івано-Франківській областях.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

3 червня (09:30): 1200 випадків, 20 нових

м. Тернопіль – 8 осіб

Тернопільський район – 2 особи

Чортківський район – 2 особи

Кременецький район – 8 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

3 червня (09:30): 1830 випадків, 96 нових, 1 летальний

м. Львів – 64 особи

Пустомитівський район – 17 осіб

Яворівський район – 3 особи

Золочівський район – 1 особа

Буський район – 1 особа

Стрийський район – 4 особи

Сокальський район – 1 особа

Бродівський район – 1 особа

Дрогобицький район – 1 особа

Кам'янка-Бузький район – 1 особа

Перемишлянський район – 2 особи

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

3 червня (09:30): 1465 випадків, 23 нових

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними ЦГЗ України станом на 09:30 3 червня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.