Росія інфікує брехнею

Пандемія коронавірусу стала періодом для потужної активізації кремлівської пропаганди. Зі спалахом глобальної хвороби російські фейкотворці взріли перед собою величезне поле для маніпуляцій, виявили нові аргументи для розвитку старих антизахідних і антидемократичних наративів, а також взялися намотувати клубки нових конспірологічних теорій із мережива різноманітних фактів.

Чипізація Білла Гейтса, масонський контроль за народонаселенням, американські лабораторії в Україні, крах нездалої демократії і праведна війна Росії та Китаю – в орієнтованих на Москву медіях постійно виринають різноманітні бздури. Їхньою рисою є повторюваність. А коли фейк повторюється, то це комусь, отже, вигідно.

Офіційний підрозділ Єврокомісії East StratCom у свіжому місячному звіті на тему COVID-19 зазначає, що автори фейків «намагаються посіяти невизначеність у суспільстві, а також примножити страхи та невпевненість людей задля втілення власних інтересів». Основним джерелом «коронавірусної» пропаганди названо Росію. Котра виявилася спроможною працювати не лише за себе, а і, як полюбляють говорити в Росії, «за того хлопця» – за Китай.

Втім, навіть самі російські медії в якийсь момент оторопіли від власних фантазій. Експерти East StratCom – Оперативної робочої група зі стратегічних комунікацій Європейської служби зовнішньополітичної діяльності – виявили різкий спад російської пропаганди в той момент, коли COVID-19 вдарив уже по самих росіянах. Кісєльов, Соловйов, Скабєєва та інші перемкнулися на старі теми своїх передач – український Майдан, трагедія MH17 тощо – але перестали дурити людей на тему коронавірусу. Причина – фейки почали підривати довіру до епідеміологічної політики самої Москви.

Росії ввижаються чортики

Основними антигероями російської пропаганди є засновник корпорації Microsoft Білл Ґейтс і бізнесмен-філантроп Джордж Сорос.

Сороса тим не здивуєш: він є постійною жертвою московської інформаційної політики. А заразом – об’єктом для цькувань з боку проросійських українських політиків. Натомість Ґейтс фігурував у зведеннях на тему дезінформації рідко. Сплеск уваги до його особи зумовлений сферою благодійницького заангажування американського бізнесмена – вакцинацією, а також висловлюванням Ґейтса кількарічної давнини про те, що людство може виявитися загроженим з боку невідомих епідемій.

Матеріали про стосунок Ґейтса до коронавірусу публікує не лише «жовта» чи маргінальна преса, а й приналежні Росії державні медії: телеканал «Россія», мережа Russia Today, канал Міністерства оборони «Звєзда».

Закиди проти Білла Ґейтса відтворюють два кліше. Одна з позицій наполягає на тому, що засновник Microsoft має грошовий визиск із пандемії, а його благочинна діяльність – то лише ширма для скупого і цинічного капіталіста. Закид у спробах заробити на людській біді – грубий, але він поступається інакшому кліше. Прокремлівські медії передбачають і гіршу мотивацію пана Ґейтса – його спроби спровокувати таку епідеміологічну й економічну ситуацію, котра посприяє зменшенню кількості населення на планеті.

Експерти з питань дезінформації виявили, що ще на початку пандемії Росія активно популяризувала тезу про те, що вірус SARS-CoV-2 активніше вражає азіатів. У Москві на цьому пункті наголошували навіть офіційні особи Міністерства охорони здоров’я. Пропаганда, отже, натякала на те, що вірус походить зі заходу й тим вірусом планують нашкодити східним країнам.

Щодо Білла Ґейтса, то російські автори для згущування конспірологічних теорій дійшли до використання диявольських метафор. Експерти East StratCom виявили на маргінальних сайтах збільшення випадків, коли прізвище засновника Microsoft згадується в контексті антихриста, сатани. Одним із аргументів на користь конспірологів є знимка Мелінди Ґейтс, дружини бізнесмена і співзасновниці сімейної благодійної фундації, на котрій вона зображена із натільним хрестиком у вигляді Хреста Святого Петра (хреста, перевернутого на 180⁰).

Апогеєм антиґейтсівської пропаганди в Росії стала телепередача «Бєсогон» культового в Росії режисера Нікіти Міхалкова. Улюблений кінотворець Кремля сказав в ефірі, що Ґейтс прагне встромити мікрочипи мільярдам людей, аби керувати ними. І його виступ був настільки макабричним, що офіґіла сама редакція і зняла проєкт із етеру. Режисер звинуватив телеканал «Россія 24» в цензурі: «Наша передача – це, в певному сенсі, примус до правди ненасильницькими методами. Якщо передачу знімають із ефіру, отже, є недоторканні, а отже, ця правда не потрібна», – образився режисер. Згодом бздури Міхалкова таки показали на телебаченні, але далеко поза праймом. Після того інциденту обсмоктування демонічної особи Білла Ґейтса на якийсь час припинилося. І Ґейтс отримав змогу готуватися до геноциду в спокої (вибачте, важко не жартувати).

Чипи вже в Україні

Україна звикло займає одне з найпомітніших місць в калейдоскопі від російської пропаганди. Основні наративи – Україна є failed state і під тиском пандемії та економічної кризи ну вже точно затопче ряст. А якщо Україна іще й протримається якийсь час, то зсередини її розірве «третій Майдан» у виконанні протестувальників, обурених неміччю Володимира Зеленського. А взагалі, всі проблеми України почалися в момент, коли Сполучені Штати Америки вирішили взяти під контроль українські біологічні лабораторії. Роль нинішньої України – бути експериментальним полігоном для злих американських біологів.

У російськомовному інтернеті активно поширюється публікація про те, що злії демони вже розпочали чипізацію українців. Першоджерелом цієї байки є український проросійський сайт fraza.ua, як ідентифікував East StratCom. Публікація, котра вийшла на «Фразі» 28 квітня, за місяць має майже 225 тисяч переглядів.

Автор зробив висновок про початок чипізації українців на підставі facebook-посту, опублікованого засновником львівської поліклініки «Стоматологія майбутнього» Юрієм Дмитришином. Пан Дмитришин написав: «Вперше в Україні! Плануємо встановлення у нашій клініці сертифікованих біочіпів банківських карт. Всюди, де є paypass, ви зможете розраховуватись проведенням руки. В комплект входитиме зчитуючий пристрій для карт та чіп». І, хоча згодом Дмитришин уточнив, що він жартував, прибічники змовницьких теорій вже того йому не подарували.

У статті йдеться про те, що Юрій Дмитришин є членом організації Rotary Club – цей клуб конспірологи трактують як масонську ложу. Згадано про те, що одним зі спонсорів Ротарі-клубу був і Білл Ґейтс. «У світлі сказаного цікаво «заграла» стаття зі львівської газети «Ротарієць» зі зображенням Білла Ґейтса, котрий запихає до рота дитині вакцину», – написало видання «Фраза».

Значній частині дезінформації, сфокусованій на Україні, Кремль завдячує Вікторові Медведчукові: лідер «ОПЗЖ» послідовно здіймає інформаційні хвилі довкола секретних американських біологічних лабораторій в Україні.

У квітні Медведчук із групою депутатів скерував до Президента Зеленського запит із проханням підтвердити факт розміщення щонайменше 15 американських біолабораторій в Україні, діяльність котрих ніби фінансується Пентагоном. У своєму запиті лідер «ОПЗЖ» викладає інформацію, що за час роботи лабораторій Україна час від часу потерпає від спалахів невідомих хворіб, котрі завершувалися навіть летальними випадками. Медведчук стривожився тим, що «з тих чи інших причин відбувалися витоки штамів вірусів».

Посольство США у відповідь виступило зі спростуванням: Міністерство оборони США фінансує програму «Зниження біологічної загрози» і співпрацює з українським урядом «з метою створення безпечних сховищ патогенів і токсинів, котрі викликають стурбованість з точки зору безпеки, на українських державних об’єктах», але вони не можуть бути витоком епідемій. Медведчук сказав, що та відповідь – то «жалюгідна спроба виправдатися», і завдяки цьому знову рясно цитувався в російських медіях.

Програма Biological Threat Reduction Program є частиною ширшої програми, закладеної в 1991 році, для допомоги країнам колишнього СРСР в утилізації зброї масового ураження. До 2015 року вона діяла навіть в Росії. Але Віктор Медведчук і далі гне своє: «Створення окремої лабораторії для людських патогенів свідчить про проведення експериментів на людях».

Для посилення антиукраїнської пропаганди Росія звикло вдається до перевіреної методи – викликає людей режиму Януковича. Колишній прем’єр-міністр України Микола Азаров особисто засвідчив у інтерв’ю виданню «Московський комсомолець», що в Україні були секретні біологічні лабораторії, до яких українських фахівців навіть не допускали. Понад те, Азаров припустив, що спроби тодішньої влади перевірити діяльність лабораторій і підбурила американців на початок Майдану! «Я не можу на 100% стверджувати, що це питання зіграло вирішальну роль, – сказав Азаров, – та серед інших причин Майдану він міг бути. Той курс, котрий проводив наш уряд, американців не влаштовував».

«Вирівняти криву»

Згідно зі спостереженнями експертів, найбільш брехливим періодом для кремлівської пропаганди став початок весни. Ближче до кінця квітня пропагандисти вгамувалися. Нині, на тлі поступового зменшення темпів поширення пандемії, «коронавірусна» тема знову пішла вгору за інтенсивністю.

«Більше за все повідомлень про спалах COVID-19 спостерігалося вкінці березня і на початку травня, коли в Росії фіксували відносно невелику кількість випадків, – йдеться у публікації на сайті EUvsDisinfo, котрий видається групою East StratCom. – У цей проміжок часу було декілька матеріалів, у котрих стверджувалося, що заходи, введені в Росії, є більш ефективними, або те, що «авторитарна система» ліпше пристосована до подолання кризи. Згодом цього стверджувати вже не могли, отож із другої половини квітня спостерігалося очевидне зниження кількості матеріалів».

Коли захворів російський прем’єр Міхаіл Мішустін, коли на ізоляцію пішов Владімір Путін – стало вже не до сміхоньок. Мусів минути певний час, перш ніж наративи на тему COVID-19 почали знову розвиватися у Росії.

Журналіст «Новой газєти» Павєл Канигін коментував, що російський уряд не повною мірою інформував громадян про епідемію (Примітка Z. «Новая газєта» була змушена зняти публікацію про те, як COVID-19 приховують у Чечні; жертви зізнавалися, що їм простіше вмерти від вірусу, ніж під тортурами кадирівців). «Через кишенькові медії уряд заявляє про те, що жодної загрози неконтрольованої епідемії немає. При тому йшли звіти про те, що захід палає, Україна, ясна річ, у вогні – а ми готові найбільше. При тім російська влада лютує, як підліток, коли люди відмовляються дотримуватися правил самоізоляції чи, навпаки, впадають у паніку, спорожнюючи полиці супермаркетів. Проблема в тому, що, поширюючи замість фактів бздури, пропаганда врешті б’є по своїх же замовниках у влади, привчаючи людей до підозрілості та недовір’я», – пояснив Канигін.

«ЄС розвалиться»

Пропаганда Росії, звісно, спрямована не лише на внутрішнього споживача, а й на іноземця. Кремль намагався по максимуму пропагувати тезу про те, що Європейська Унія провалила випробування коронавірусом.

Прокремлівські ресурси, зокрема, поширювали твердження, що EU не до снаги впоратися з пандемією, і Унія «ось-ось розвалиться». А крім того, ЄС – егоїстичний (не демонструє уваги всім загроженим країнам) «і зраджує власним цінностям».

Про Європейський Союз також писали в тому контексті, що європейські союзники вже остаточно покинули failed state Україну.

«Деякі держави і підтримувані державою суб'єкти прагнуть використати кризу суспільної охорони здоров'я для просування геополітичних інтересів, часто безпосередньо кидаючи виклик авторитету Європейського Союзу та його партнерів», – йшлося в одному з попередніх звітів East Stratcom.