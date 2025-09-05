Російська влада використовуватиме штучний інтелект для цензурування книг.

Офіційно задекларовано, що це робиться нібито для виявлення пропаганди наркотиків.

 

                         Володимира Григор'єва

 

Влада Російської Федерації підготувала програму, яка за допомогою штучного інтелекту зможе цензурувати книги. Про це повідомив інформаційний портал Meduza з покликом на заяву директора департаменту державної підтримки періодичних видань та книжкової індустрії Міністерства цифрової інформації РФ Володимира Григор'єва, зроблену на Московському міжнародному книжковому ярмарку.

 

За його словами ця програма нібито буде спрямована на виявлення пропаганди наркотиків. «Пропагандою», яку шукатиме програма, за словами Григор'єва, вважатиметься «тільки те, що є вказівкою, як створити, як знайти та як розповсюджувати» наркотики.

 

«Ми сподіваємося, що ми цю програму закінчимо разом із Роскомнаглядом десь до кінця жовтня і запропонуємо всім видавництвам, які мають сумніви, перед випуском книги проганяти її через штучний інтелект, а далі віддавати редактору на перегляд того, чи є це пропагандою [наркотиків] чи ні», – зазначив Григор'єв.

 

Він також повідомив, що Міністерство внутрішніх справ Росії погодилося не вважати порушенням законодавства видачу книг «з пропагандою наркотиків» у бібліотеках, у тому числі шкільних.

 

Нагадаємо, що з першого вересня у Росії було розширено поняття «пропаганда наркотиків». Раніше під нього потрапляли переважно заклики до вживання, а тепер — ще й інформація про способи виготовлення та придбання наркотиків. З першого березня 2026 року твори мистецтва, в яких згадуються наркотики, мають містити маркування зі зазначенням шкоди наркотиків для здоров'я. На тлі набрання чинності новими положеннями закону російські музичні сервіси та лейбли вже почали розсилати артистам листи з проханням видалити або перезаписати треки зі згадуванням наркотиків.

05.09.2025

