Кремлівський пропагандист Соловйов спровокував дипломатичний скандал між Росією і Вірменією.

Посла Росії в Єревані викликали до МЗС через заклики Соловйова провести «СВО» у Вірменії та інших колишніх республіках СРСР.

Однин з найзатятіших кремлівських пропагандистів Володимира Соловйова спровокував дипломатичний скандал між Росією і Вірменією. Посла Росії у Єревані Сергія Копиркіна у понеділок, 12 січня, викликали до Міністерства закордонних справ країни. Йому вручили ноту, де висловили обурення заявами, зробленими в етері державного телеканалу РФ. Про це повідомляє вірменський інформаційний портал News.am з покликом на пресслужбу МЗС Вірменії.

«Російського посла у Вірменії викликали до Міністерства закордонних справ і йому вручено ноту протесту, яка виражає глибоке обурення заявами, зробленими в етері програми державного телеканалу. Було наголошено, що вони є неприйнятним зазіханням на суверенітет Республіки Вірменія, проявом ворожості й грубо порушують засадничі принципи дружніх відносин між Вірменією та Росією», – розповіла речниця МЗС РА Ані Бадалян.

Йдеться про авторську програму Соловйова «Вечер с Владимиром Соловьёвым». В останньому її випуску він закликав до військової інвазії в сусідні країни, які в часи були республіками колишнього Радянського Союзу, передовсім – у Вірменію. Кремлівський пропагандист висловив думку, що Росії, як і США у Венесуелі, варто «наплювати на міжнародне право» та розглянути можливість силового втручання у внутрішні справи Вірменії та республік Центральної Азії, щоб не допустити їхнього виходу з російської «зони впливу».

«Для нас набагато болючіше те, що відбувається у Вірменії, ніж те, що відбувається у Венесуелі. Втрата Вірменії – це велетенська проблема. Плювати на міжнародне право, на міжнародний порядок. Якщо нам для нашої національної безпеки необхідно було розпочати “СВО” в Україні, то чому, виходячи з тих самих міркувань, ми не можемо розпочати “СВО” і в інших точках нашої зони впливу», – заявив Соловйов.

Висловлювання Соловйова викликали обурення не лише вірменської влади, але й опозиції, яка загалом вважається радше проросійською. Зокрема, депутат парламенту від блоку «Вірменія» Ішхан Сагателян, коментуючи слова кремлівського пропагандиста, наголосив: «Ми засуджуємо будь-які слова чи дії, спрямовані проти суверенітету Вірменії, незалежно від того, звідки вони виходять». А один з лідерів Республіканської партії Армен Ашотян висловив жаль, що «у Москві не роблять висновків зі своїх помилок, фактично підживлюючи у Вірменії русофобію».