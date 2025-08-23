Помер провідний кремлівський пропагандист Кирило Вишинський.

В Україні його звинуватили в держзраді та передали РФ у рамках обміну в'язнями.

 

 

Виконавчий директор державної російської компанії «Россия сегодня», одна з довірених осіб російського диктатора Володимира Путіна Кирило Вишинський помер у Москві після тяжкої хвороби у віці 58 років. Про це повідомив інформаційний портал Meduza.

 

Вишинський народився 9 лютого 1967 року в Дніпріо, закінчив філологічний факультет Дніпропетровського державного університету. У 2006-2014 роках Вишинський, який мав громадянства РФ та України, працював власним кореспондентом російської державної телерадіокомпанії ВДТРК в Україні. З 2014 до 2018 року він очолював компанію «РИА Новости — Украина».

 

У травні 2018 року Вишинського заарештувала Службою безпеки України за звинуваченням у державній зраді. Стало відомо, що навесні 2014-го Кирило Вишинський отримав завдання провести підривну інформаційну діяльність у Криму, за що отримав державну нагороду «За повернення Криму». А пізніше, за даними СБУ, він працював на підтримку «ДНР/ЛНР».

 

Після арешту Вишинського в Росії на його підтримку було розгорнуто інтенсивну кампанію в державних ЗМІ.

 

У вересні 2019 року Вишинського передали Росії у рамках обміну ув'язненими між РФ та Україною. Серед учасників обміну був режисер Олег Сенцов.

 

У Росії Вишинський обійняв посаду виконавчого директора медіагрупи «Россия сегодня», а також увійшов до Ради з прав людини при Путіні. У жовтні 2023 його призначили головним редактором радіо Sputnik.

23.08.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Святкові концерти на "Віллі Грушевського"
23 серпня в День українського прапора та 24 серпня в День незалежності України в унікальній львівській локації просто неба — на віллі Грушевського (вул.Івана Франка, 154) — відбудуться два святкові концерти: виступ симфонічного оркестру та дуету Тараса Петриненка й Тетяни Горобець.
21.08.25 | | Штука
Малярські роздуми над прірвою кризи
Львівська мистецька галерея Shum Art Gallery (площа Старий Ринок, 7) запрошує на оглядини експозиції творів Любомира Медвідя "В житі. Над прірвою". Виставка триватиме до 7 вересня 2025 року.
21.08.25 | | Штука
Ми, євреї польські
Юліан Тувім
«В порожніх очницях його палає вогонь небезпечного гніву, а пальці стиснулися в кістлявий кулак. Він – наш вождь – буде диктувати нам наші закони й бажання»
20.08.25 | | Минуле
«Цвіт папороті» Євгена Лисика
У четвер, 21 серпня, о 15:00 Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького (головна будівля, проспект Свободи, 20) відкриє виставку графічних і живописних робіт Євгена Лисика «Цвіт папороті», яка триватиме до 24 вересня 2025 року.
20.08.25 | | Штука
11. Дні української музики у Варшаві
Роман РЕВАКОВИЧ • Павло МАРКУШЕВСЬКИЙ
«11. Дні української музики у Варшаві» відбудуться у Концертній студії Польського радіо ім. Вітольда Лютославського 7, 9 та 12 вересня. Організований Фондом Pro Musica Viva фестиваль переконує польського слухача у високій цінності української культури.
19.08.25 | | Штука
Доживемо до американського понеділка
Юрко ТИМЧУК
Потім пасувало б ще дочекатися п’ятниці, щоб хоч трохи зрозуміти – світ остаточно пустився берега чи то просто серпневе сонце голову напекло. Огляд подій тижня.
18.08.25 | | Україна
Уляна Нищук. Заквітчана Покрова
Виставка іконописних творів з зображенням Богородиці, що тримає омофор над церквою,заповненою людьми, які сховались у ній від загарбника, – не тільки данина українському народному малярству, а й воєнна актуальність нашого часу.
18.08.25 | | Штука
Не полишаючи абетки...
Андрій Содомора
Скільки їх, тих слів?.. Не зрахувати. А всього – тридцять три букви!.. Перебираємо їх, наче зернини нескінченної вервечки... Приглядаємось до них, шукаємо найважливіших...
18.08.25 | | Дискурси

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.