Помер провідний кремлівський пропагандист Кирило Вишинський.

В Україні його звинуватили в держзраді та передали РФ у рамках обміну в'язнями.

Виконавчий директор державної російської компанії «Россия сегодня», одна з довірених осіб російського диктатора Володимира Путіна Кирило Вишинський помер у Москві після тяжкої хвороби у віці 58 років. Про це повідомив інформаційний портал Meduza.

Вишинський народився 9 лютого 1967 року в Дніпріо, закінчив філологічний факультет Дніпропетровського державного університету. У 2006-2014 роках Вишинський, який мав громадянства РФ та України, працював власним кореспондентом російської державної телерадіокомпанії ВДТРК в Україні. З 2014 до 2018 року він очолював компанію «РИА Новости — Украина».

У травні 2018 року Вишинського заарештувала Службою безпеки України за звинуваченням у державній зраді. Стало відомо, що навесні 2014-го Кирило Вишинський отримав завдання провести підривну інформаційну діяльність у Криму, за що отримав державну нагороду «За повернення Криму». А пізніше, за даними СБУ, він працював на підтримку «ДНР/ЛНР».

Після арешту Вишинського в Росії на його підтримку було розгорнуто інтенсивну кампанію в державних ЗМІ.

У вересні 2019 року Вишинського передали Росії у рамках обміну ув'язненими між РФ та Україною. Серед учасників обміну був режисер Олег Сенцов.

У Росії Вишинський обійняв посаду виконавчого директора медіагрупи «Россия сегодня», а також увійшов до Ради з прав людини при Путіні. У жовтні 2023 його призначили головним редактором радіо Sputnik.