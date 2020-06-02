Галицькі хроніки COVID-19: 2 червня.

 

Станом на 09:30, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили 4 356‬‬ випадків захворювання на COVID-19. За вчорашню добу – 60 нових інфікованих: 22 – в Івано-Франківській, 34 – у Львівській (із 506  проведених ПЛР-тестів) і 4 – у Тернопільській області (проведено 165 ПЛР-досліджень, усі хворі – з Тернополя). 

 

 

За минулу добу на Львівщині померло троє людей, на Івано-Франківщині – двоє. Смертність від ускладнень коронавірусної хвороби в Галичині становить тепер 3,8%.

За весь час пандемії у трьох областях загалом видужало 2 202 людей. За минулу добу – 52‬: 9‬ осіб – у Тернопільській, 18 – у Львівській та 25 – в Івано-Франківській області. 

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

2 червня (09:30): 1180 випадків, 4 нові 

м. Тернопіль – 4 особи

 

 

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

2 червня (09:30): 1734 випадки, 34 нові, 3 летальні

м. Львів — 23 особи

Пустомитівський район — 4 особи

Сокальський район — 1 особа

м. Червоноград — 1 особа

Радехівський район — 1 особа

Миколаївський район — 2 особи

Кам'янка-Бузький район — 2 особи

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

2 червня (09:30): 1442 випадки, 22 нові, 2 летальні

м. Івано-Франківськ – 5 осіб

Тисменицький район – 3 особи

Калуський район – 3 особи

Долинський район – 3 особи

Богородчанський район – 1 особа

Верховинський район – 5 осіб

Снятинський район – 1 особа

Городенківський район – 1 особа

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними ЦГЗ України станом на 09:30 2 червня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях. 

 

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

02.06.2020

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