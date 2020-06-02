Галицькі хроніки COVID-19: 2 червня.

Станом на 09:30, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили 4 356 випадків захворювання на COVID-19. За вчорашню добу – 60 нових інфікованих: 22 – в Івано-Франківській, 34 – у Львівській (із 506 проведених ПЛР-тестів) і 4 – у Тернопільській області (проведено 165 ПЛР-досліджень, усі хворі – з Тернополя).
За минулу добу на Львівщині померло троє людей, на Івано-Франківщині – двоє. Смертність від ускладнень коронавірусної хвороби в Галичині становить тепер 3,8%.
За весь час пандемії у трьох областях загалом видужало 2 202 людей. За минулу добу – 52: 9 осіб – у Тернопільській, 18 – у Львівській та 25 – в Івано-Франківській області.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
2 червня (09:30): 1180 випадків, 4 нові
м. Тернопіль – 4 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
2 червня (09:30): 1734 випадки, 34 нові, 3 летальні
м. Львів — 23 особи
Пустомитівський район — 4 особи
Сокальський район — 1 особа
м. Червоноград — 1 особа
Радехівський район — 1 особа
Миколаївський район — 2 особи
Кам'янка-Бузький район — 2 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
2 червня (09:30): 1442 випадки, 22 нові, 2 летальні
м. Івано-Франківськ – 5 осіб
Тисменицький район – 3 особи
Калуський район – 3 особи
Долинський район – 3 особи
Богородчанський район – 1 особа
Верховинський район – 5 осіб
Снятинський район – 1 особа
Городенківський район – 1 особа
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними ЦГЗ України станом на 09:30 2 червня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.02.06.2020