Галицькі хроніки COVID-19: 1 червня.

Станом на 09:30, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили 4 296‬ випадків захворювання на COVID-19. За вчорашню добу – 56 нових інфікованих: 18 – в Івано-Франківській, 31 – у Львівській (із 436 проведених ПЛР-тестів) і 7 – у Тернопільській області (проведено 132 ПЛР-дослідження). Таким чином, захворюваність на covid-19 впродовж тижня зросла в Галичині у 1,36 раза: на Франківщині у 2,3 раза, Львівщині у 1,16 раза і на Тернопіллі у 1,38 раза.

За минулу добу на Львівщині внаслідок коронавірусної інфекції помер один пацієнт. За інформацією Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, це старший фельдшер підстанції екстреної медичної допомоги Сокаль, який близько 40 років працював у службі екстреної медичної допомоги. Протягом тижня він боровся з інфекцією, перебуваючи в лікарні у важкому стані, проте врятувати чоловіка не вдалося.

Смертність через ускладення від covid-19 утримується на рівні 3,8%.

За весь час пандемії у трьох областях загалом видужало 2 150‬ людей. За минулу добу – 15‬: 4‬ особи – у Тернопільській та 11 – у Львівській області.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

1 червня (09:30): 1176 випадків, 7 нових

м. Тернопіль – 6 осіб

Тернопільський район – 1 особа

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

1 червня (09:30): 1700 випадків, 31 новий

м. Львів – 31 особа

Яворівський район – 2 особи

Пустомитівський район – 2 особи

Жовківський район – 5 осіб

Золочівський район – 2 особи

Миколаївський район – 1 особа

Сокальський район – 1 особа

Кам'янка-Бузький район – 2 особи

Бродівський район – 1 особа

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

1 червня (09:30): 1420 випадків, 18 нових

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними ЦГЗ України станом на 09:30 1 червня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.